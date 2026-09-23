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李四川拿捷運54.1億反問 籲蘇巧慧展現協調力

韓國瑜何時站台？李四川：有需求一定會來

談「苦過來的人」 李四川：不是拿成長背景跟別人比較

國民黨新北市長參選人李四川日前稱對手蘇巧慧長期擔任民代，「用嘴巴說得比較多」，蘇巧慧則回應，市長不只要有做事的執行力，更要具備統合、協調與匯聚各界聲音的能力。對此，李四川今（23）日表示，他贊成蘇巧慧的說法，市長應該要有執行力，也要有協調力，但新北捷運目前缺少中央54.1億元補助，「我也沒有看到她的協調力」，並喊話蘇巧慧應讓新北市民看到她所說的協調能力。李四川日前接受專訪時，被問及與蘇巧慧兩人的不同之處，當時他表示，蘇巧慧長期擔任民代，「用嘴巴說得比較多」。蘇巧慧則回應，市長不只要有執行力，更需要具備統合、協調與匯聚各界聲音的能力。李四川今日受訪時解釋，當時是主持人詢問他與蘇巧慧兩人的不同之處，「原則上，我贊成她講的話，市長應該要有執行力，還要有協調力」，但目前新北市捷運缺少54.1億元中央補助，「我也沒有看到她的協調力」。李四川表示，中央交通部如果已經講得這麼清楚，表示「一毛錢都不會少」，若按照蘇巧慧所說的協調力，照理來說中央應該馬上給新北應有的補助，「她也應該讓新北市民看到她的協調力」。至於近期是否有與立法院長韓國瑜聯絡，以及是否邀請韓國瑜替自己站台，李四川表示，兩人時常聯絡，韓國瑜也相當關心他，「隨時只要我有需求，他一定會來幫我站台，大家拭目以待」。李四川日前演講時提到「苦過來的人，不會忘記他人苦」，被問及是否意在凸顯自己與蘇巧慧成長背景的差異，李四川強調，自己的成長過程並不是拿來跟別人比較。李四川表示，父親是一名捕魚人，家裡就是普通家庭，自己擔任公務人員也是從基層做起。父親過去告訴他，「做人要老實，做事情要認真」，自己一路以來就是秉持這樣的觀念，為所有市民服務。