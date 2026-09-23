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▲桃園榮譽主任委員許信良。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.23）

▲民進黨中常會今移師桃園，黃世杰致詞。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.23）

民進黨中常會今（23）日移師桃園，桃園市長參選人黃世杰致詞時批評，現在桃園的執政者，面對許多狀況，選擇的是擺爛，雙手一攤，他與對手不同是，有決心、行動力，而桃園不需要一個擺爛、隱形的待退市長，桃園需要的是一個能夠為市民擘畫未來。他向市民喊話，過去三年，大家浪費了很好的時機，捷運延宕、醫學中心無下文、社宅沒蓋、台積電差點來不了，「現在市民朋友還能再錯過四年嗎？」民進黨下午召開「行動中常會」桃園場，「專案報告：桃園市施政願景-桃園市長候選人黄世杰」，包含黃世杰、榮譽主任委員許信良、黨主席賴清德、秘書長徐國勇、中常委等人出席。黃世杰表示，這幾年桃園人口成長，現在已經達到235萬人，也是最年輕的直轄市，但人口的快速擴張，直接的反應就是建設跟不上，如交通逐漸擁塞，捷運棕線流標7次、重要道路節點塞車無解、公車一天到晚誤點；區域發展逐漸不平衡，舊城區擁塞，新市區公共建設服務不足，規劃要興建的社宅，竟然也出現15個月0動工的空窗期，許多地方大小重大公共建設都停滯不前，這些城市治理的問題，每一件跟在地市民朋友生活息息相關的事情，都被莫名其妙的擱置，「現在桃園的執政者，面對這些狀況，選擇的是擺爛，雙手一攤，反正以後拍拍屁股沒有他的事」。「市民的未來與期盼，不應該這麼草率的搪塞！」黃世杰說，他跟對手最不一樣的就是，「我有決心，也有行動力」，過去他受桃園栽培，他心在桃園，成家立業也在桃園，桃園就是他的故鄉，也是他實踐夢想的地方。黃世杰說，「心桃園，動起來」是桃園團隊這一次的主軸，希望桃園趕緊動起來，再次成為讓人動心的城市，「我們充滿信心，也充滿熱情」；他說，過去三年桃園的停滯，「讓我們捲起袖子趕緊來進行，現在就是我們挺身而出的時候，來為我們最熟悉的城市，最親愛的故鄉，用力地拚一次」。黃世杰接著說明產業、交通、運動等政策，並相信在他們努力與中央支持之下，只要齊心協力，用心經營，一定可以帶領桃園再創高峰。他提到，過去三年，桃園的交通狀況惡劣，市民朋友搭公車時常遇到幽靈公車、脫班問題，軌道建設一直流標，工程進行的時程一延再延，各區的主要道路一遇到尖峰時刻永遠塞爆，張市府面對這些問題，採取的策略都是頭痛醫頭腳痛醫腳，都沒有針對這些跟市民生活息息相關的重要事項好好的來檢視，推出合適的解決辦法，但他會推動「交通新治理」的模式，讓桃園的交通可以改善，讓北北基桃的生活圈可以順利銜接整合，以提升整體大眾運輸使用率的方式，讓交通惡劣的狀況緩解。黃世杰提到，桃園這幾年人口擴張，235萬人卻仍然只有一座醫學中心，高階醫療量能匱乏，許多市民朋友都要跨區就醫，許多區域連急診都沒有，原本規劃好的清大醫院，張市府直接搞砸，還想用發展市立醫院來掩蓋其失能，都沒有好好的正視全體市民的醫療平權，他們將推動「健康桃園，特色醫療，醫護安居」的政策，並持續為桃園爭取第二座醫學中心。黃世杰指出，將會全力支持運動的發展，未來運動政策會有三個方向，分別是「推動全民運動」、「健全選手照護防護網」、「打造國際運動城市品牌」，首先會增設「多元戶外運動空間」，推動學校多元運動社團，規劃專屬的「桃園市適應運動中心」來服務高齡與身障族群，落實運動平權，也會健全選手照護防護網，讓運動防護員資源進駐國中基層，並串聯在地醫療院所建立「醫療綠色通道」，擴大對運動選手的快速診治與復健服務，同時加碼各項賽事的選手獎勵制度；也要透過國際運動城市品牌，結合國立體育大學（國體大）的專業，利用桃園的國門優勢建立固定的國際賽事，將體育結合觀光、產業與人才培育；更會創造「十分鐘遊戲圈」與「遊戲宜居心城市」，維護兒童及青少年的遊戲權，讓市民步行十分鐘內就能到達優質的遊戲空間等。黃世杰說，他們也會推動演唱會經濟，推動大型、中小型展演空間與藝文建設，並提供專案服務的機制，吸引優質的表演團隊選擇桃園，也讓桃園在地優秀的文化傳承及表演團體能有好的場館可以使用，讓桃園市民不必離開桃園，就能享有一流的藝文展演；未來他會以「心桃園品牌力」整合13區觀光資源，結合多元文化與地方創生，讓桃園豐富的文化、族群可以被看見，讓品牌留下來，也讓觀光發展真正留在地。關於桃園的願景，黃世杰認為，最重要的還有對年輕人的支持，未來會推出「青年入職大禮包」，藉由一站服務，主動提供適用的資源，讓年輕人接軌社會可以獲得實質幫助；也會推出心理諮商「3+3」，在中央補助3次之外，未來他們再加碼3次，並導入「遠距通訊心理諮商」機制；此外，會推出實習接軌在地產業的方案，鼓勵在地企業提供實習機會，並推出桃園版青年圓夢計劃等。「我們的優勢不該被埋沒，也不應被無視！」黃世杰感嘆，過去三年，大家浪費了很好的時機，捷運延宕、醫學中心無下文、社宅沒蓋、台積電差點來不了，現在市民朋友還能再錯過四年嗎？這座城市有這麼多的優勢，有這麼豐富的面貌，有這麼美好的未來，現在就是最關鍵的時候，「各位同志，世杰已經做好準備，也要拜託全體市民朋友，這一次，我們攜手拚下去」。黃世杰提到，未來的桃園，這些目標與願景，一項一項在桃園實現，建設不是靠許願，也不是靠口號，這段時間，他一步一腳印走遍桃園，聽見的是鄉親的期盼，對現況改變的渴望，看見的是這座城市各種可能性與被壓抑的巨大潛能，「桃園不需要一個擺爛、隱形的待退市長，桃園需要的是一個能夠為市民擘畫未來，懂產業趨勢、能照顧市民、有執行力、敢拚搏的實踐者」，今天，大家站在關鍵的十字路口，齊心協力，就能匯集最大的力量，就能把過去幾年的停滯，化作未來30年的爆發力，「只要我們堅定信念，就能迎來屬於我們自己的世界桃園！」