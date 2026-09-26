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▲張頌文（如圖）分享與李夢合作經歷，想透露她是很認真、注重細節的演員，不料卻適得其反，讓她被其他評審指責。（圖／翻攝自中國浙江衛視官方頻道YT）

中國女星李夢近日因古裝劇《蘭香如故》再度引發關注，她在劇中飾林錦岐（劉學義 飾）的妻子，但卻因丈夫與許蘭香（譚松韻 飾）之間的感情而嫉妒，展現瘋批惡女的演技而備受稱讚。不過在5年前，李夢曾登上節目《我就是演員3》，被問到傳出因性格問題，遭陸劇《白鹿原》換角的事情，評審之一張頌文則出面為她緩頰，提到兩人曾合作《隱密的角落》，說她曾在半夜要美術組找一模一樣的蘋果給她削，才能繼續拍戲，這反而更讓她被炎上，張頌文也被說是提油救火。李夢在2021年登上《我就是演員3》，與郭品超搭檔表演《一代宗師》，演技備受稱讚。但其中，擔任評審之一張紀中突然提到李夢難搞的傳聞，以及她被《白鹿原》換角的事情，她坦言：「電影是刪了、電視劇是換了。」另一位評審李誠儒驚訝表示通常作品中不會輕易換演員，李夢則直言自己性格有缺陷，並當場落淚表示這10年間常常被問，卻從來沒解釋，她也感謝《白鹿原》當年讓她進入演藝圈，但強調這輩子不會再演《白鹿原》。這時曾與李夢合作過兩次的另一位評審張頌文，分享了一段一起拍《隱密的角落》的小故事，試圖讓大家明白李夢的性格，表示在其中一場於兩人家中拍的戲分，李夢的弟弟突然造訪，他們就做了一碗麵給他吃，李夢這時即興表演的拿出一顆蘋果邊削邊說台詞，被導演大讚很自然，因此要換角度再拍一遍。李夢就跟美術組再要一顆蘋果，還強調要一模一樣的，但塑膠袋裡的蘋果李夢都不滿意，還說：「我要剛才那個。」美術組說沒有，李夢就要求找一模一樣的，美術組每拿一個她都說不對。而當時已是凌晨12點半左右，但因為沒有李夢滿意的蘋果，美術組只好拼命往外跑，想找到一樣的蘋果。導演辛爽也緩頰說：「這個世界上是沒有一模一樣的兩個蘋果的。」沒想到李夢竟回：「最好找到一樣的吧。」而找不到的後果，就要由美術組承擔，因為導演會沖著美術組發脾氣，當時張頌文就將李夢拉到一邊勸說：「我認為任何一個蘋果都是可以的。」李夢則說：「不是的，我覺得老師，如果跟剛才那個一樣的話，我覺得我的感受會更好。」雖然張頌文想要誇李夢是很認真、執著細節的演員，但似乎適得其反，讓李夢被其他評審指責，郝蕾直言：「我覺得妳的重點放錯了，我承認我也知道張頌文老師想說妳認真，但是認真絕不是跟蘋果在較勁，好嗎？」張紀中也直呼自己不會用這樣的演員；李誠儒表示李夢的行為，會讓全劇組都要花時間等她，勸她一定要改掉這個毛病，「要懂得寬容、要遷就，千萬顧全大局。」李夢坦言自己現在已經懂事多了，並向所有合作過的人道歉。