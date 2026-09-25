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「妃妃棉花糖」意外爆紅 陳亭妃：選舉也能生活化

▲民進黨台南市長參選人陳亭妃推出「妃妃棉花糖」。（圖／陳亭妃辦公室提供）

名字就是小物！陳鴻禧發「鴻禧菇」 喊有事找阿舅

童年綽號變選戰武器 許甫靠洗衣球讓長輩記住

▲台北市議員參選人許甫競選小物為洗衣球。（圖／許甫競選辦公室提供）

百年中藥行仙楂丸出招 林士凱再推「明星小卡」

▲民進黨新竹市北區市議員參選人林士凱競選小物送出仙楂丸。（圖／林士凱競選辦公室提供）

從「保險套」到搶著要 舒翠玲護腳貼連發三屆

▲桃園市議員舒翠玲主打發送護腳貼。（圖／舒翠玲提供）

葉林傳主打「真正用得到」 刨刀走進選民廚房

▲葉林傳競選小物。（圖／記者陳韻年攝）

選戰倒數兩個月，碰上中秋連假，各參選人使出渾身解術，盼選民能記住自己，因此在競選小物上絞盡腦汁，希望跳脫傳統的「扇子、衛生紙」。因此，民進黨台南市長參選人陳亭妃推出「妃妃棉花糖」，盼鄉親烤肉時，能來上一顆；國民黨台北市議員葉林傳則出動「削皮器」，吃完烤肉，來顆削皮水果，解解油膩；民眾黨台北市議員參選人許甫則把童年「許甫=洗衣服」的姓名諧音綽號化為洗衣球，要幫民眾把衣服洗香香。從諧音、在地特色到生活實用性，參選人們各自走出不同的選舉行銷路線。陳亭妃表示，棉花糖印上「妃」是支持者的創意，因為知道烤棉花糖很夯，很受年輕人喜愛，因此他們就自己印，發給朋友烤肉用，沒想到就被PO到社群上引起很多人討論。自從被放上網後，有許多人打來詢問，特別是年輕人，所以烤肉想要「妃妃棉花糖」都可以跟辦公室索取。基本上一人一顆，若有時間，辦公室同仁也可以送到家中，希望跟大家一起同樂。陳亭妃認為，選舉不一定要都是政治化，想看政治打開電視就有，但選舉也可以很生活化、家庭化。所以在競選小物的設計或是競選總部的規劃，都捨棄傳統的政治意象，總部不掛大的人形看板，假日把大型氣墊床充起來，讓小孩進來玩，讓競選總部變成「妃熊幸福幼兒園」，直接將「美學台南、親子台南、家的台南」構想落實，做給選民看。陳鴻禧則從自己的名字發想競選小物。他表示，參選鎮長需要讓更多人快速認識自己，而「鴻禧」恰巧與市場常見的「鴻禧菇」同字，上市場的民眾也都認識，因此決定利用諧音加深印象。由於鴻禧菇屬於生鮮食材，團隊都是當天購買、當天發送，確保食材新鮮。陳鴻禧更進一步把「菇」延伸至英文「good」及台語近似「舅」的發音，並結合台語俗諺「外甥呷母舅，親像食豆腐」，希望傳達選民如果有事情，「就找我這阿舅」協調。鴻禧菇發出後，也有不少民眾主動詢問「還有沒有？」陳鴻禧表示，由於數量有限，目前已經預訂2000份，預計在11月8日競選總部成立大會發送，希望大家「有事沒事都來找阿舅」。許甫的洗衣球靈感則來自童年綽號。許甫透露，小時候在南部長大，因為名字「許甫」若帶點台灣國語，就會被同學叫成「洗衣服」，當年被取笑其實並不開心；如今投入選舉，思考如何讓選民留下印象時，反而決定拿自己開玩笑，把「許甫、洗衣服」與洗衣球結合。許甫表示，自己跑行程經常面對長輩，發現伯伯媽媽對清洗類生活用品很有興趣，洗衣球又是部分民眾熟悉、部分民眾沒使用過的產品，反而容易成為話題。他拜票時甚至不急著先介紹自己，而是先問「大家知道洗衣球怎麼用嗎？」等選民產生好奇後，再問「知道為什麼我要送洗衣球嗎？因為我有一個心機」，最後揭曉「許甫、許甫、洗衣服」，往往讓現場長輩會心一笑。實際發放後，效果也逐漸浮現。許甫表示，現在再到地方場合，已有長輩看到他就問「有帶洗衣球嗎？」甚至直接喊「洗衣服又來了」，讓他知道名字與小物已經成功產生連結，因此除了面紙之外，洗衣球也成為最常發送的小物。不過，考量洗衣球曾發生被孩童當成糖果、果凍誤食的情況，團隊也特別製作包裝紙，清楚標示成分、使用方式及「不可食用」提醒。許甫笑稱，原本只是童年一段記憶，如今「誤打誤撞」變成自己認為CP值很高的競選小物。林士凱則把競選小物與新竹舊城區結合。他表示，自己在新竹長大，偶然得知一家中藥行已有百年歷史，因此主動洽談合作，最後選擇方便保存的仙楂丸，外盒更設計成復古「檳榔盒」造型，「長得很像檳榔盒，但裡面不是檳榔」。林士凱透露，自己原本也考慮過新竹特有的「水潤餅」，但因為有保存期限，加上食品安全衛生及發放難易度等問題，最後放棄；城隍廟平安符等相關小物，則因已有類似設計，因此沒有採用。仙楂丸推出後，也意外成為與選民互動的媒介。林士凱說，自己經常在社區、社團出遊時發送仙楂丸，民眾搭遊覽車唱歌、喉嚨乾時可以含一、兩顆，現在甚至有社區出遊前會主動問他「還有沒有仙楂丸」，也讓他多了上車與選民互動、介紹自己的機會。除了仙楂丸，林士凱還推出復古圓形小鏡子，並搭上K-pop明星小卡風潮，把自己的生活照、趣味照片製作成小卡，搭配正面文字，希望增加收藏性；近期也將推出擋泥板，希望支持者成為他的「行動宣傳車」。舒翠玲的護腳貼則已經一路發到第三屆。舒翠玲表示，當初考量選舉小物類型大同小異，因此想開發不同產品，剛好有朋友在楊梅工業區工作，專門製作外銷人工皮。團隊一度考慮製作痘痘貼，但考量使用族群較有限，反而護腳貼男女都能使用，穿新鞋時也經常遇到咬腳問題，因此第一屆就決定選擇「護腳貼」。不過，第一次發放時，因為不少民眾不知道護腳貼是什麼，加上廠商將形狀製作成圓形，一度被選民誤以為是「保險套」。到了第二屆，團隊將形狀改為橢圓形，第三屆則再改成面積更大的正方形。舒翠玲表示，民眾的反應也從一開始不曉得用途、甚至不太想拿，到現在會主動說「怎麼只送一個，腳有兩隻」，需求明顯增加，製作數量也比第一屆多了一倍。她自己現在出國也會帶著護腳貼，因為走路較多時，貼在鞋子裡可以減少腳與鞋子的碰撞、摩擦；由於民眾反應熱烈，因此決定一路沿用。葉林傳選擇競選小物的標準則是「服務到家」。他表示，自己過去曾使用不同材質、不同款式的削皮器，實際使用後總覺得有些不順手，因此開始思考，如果要送給市民一樣東西，為什麼不選擇一件自己喜歡使用、大家也真正用得到的生活用品？最後決定選擇一把好用、順手的刨刀。葉林傳認為，好的競選小物不應只是印上名字的宣傳品，而應該是真正好用、用得到，甚至能長期留在市民生活中的東西。刨刀送出後，他也經常收到市民回饋，「你送的刨刀真的很好用，我現在還在用！」葉林傳認為，這句話正是這項小物最有價值的地方，代表它沒有被收到角落，而是真正走進家庭；他也希望競選小物不是一次性的宣傳，而是每當市民拿起來使用時，都能再次產生連結。