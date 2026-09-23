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2026年名古屋亞運自由車男子公路賽於今（23）日在新城（Shinshiro）賽道落幕，哈薩克名將盧岑科（Alexey Lutsenko）以優異表現奪下金牌。他在賽後拋出震撼彈，宣布在完成今年剩餘的幾場職業賽事後，將正式告別長達15年的職業賽場，回歸家庭生活。盧岑科過取早就已經是亞運賽是自由車項目奪得金牌和獎牌最多的選手紀錄保持人，如今他繼續將此紀錄往上提升到7面金牌、8面獎牌。女子選手部分，最多金牌與獎牌的紀錄保持人為韓國名將羅雅蘭（Na Ah-reum），共獲得3面金牌與1面銀牌（總計4面獎牌）。談到這場艱難的戰役，盧岑科表示，哈薩克國家隊的三名選手——他自己、葉夫根尼·費奧多羅夫（Yevgeniy Fedorov）與尼古拉·維諾庫羅夫（Nikolya Vinokurov），在比賽中完美控制了節奏。「在最後35公里處，我完成了我的工作並取得好成績。我拿到了金牌，而費奧多羅夫拿下銀牌更是個驚喜。這對哈薩克來說是最好的結果。」盧岑科在亞洲自由車界擁有不可撼動的霸主地位。在本屆亞運之前，他已累積了5金1銀的傲人成績。本屆賽事中，他先是在個人計時賽摘冠，如今再添一面公路賽金牌，將亞運金牌總數推向7面，當之無愧是這項運動在亞洲的霸主。他對此表示：「能在這兩項賽事中為國家拿下兩面金牌，感覺非常棒。我已經盡了全力。」針對退役傳聞，盧岑科給出了肯定的答覆。他透露，接下來將代表職業車隊參加義大利的環艾米利亞賽（Giro dell'Emilia）和三谷賽（Tre Valli Varesine），最後一站則會落在中國廣西。「如果在狀態良好的情況下以此結束職業生涯，那是再完美不過了。」他感性地說：「生活不只有騎車，我還有妻子和三個孩子，有時候你需要取得平衡。15年來，我每年都在重複同樣的節奏，11月休息三周後又重新開始。我一直期待著不同的生活，接下來的半年，我會好好享受家庭時光，之後再做打算。」另一方面，摘下銅牌的地主日本選手留目夕陽（Yuhi Todome）則感謝滿場車迷的支持。他回憶在最後的爬坡階段，教練的不斷鼓勵讓他燃起鬥志，拚下這面獎牌。身為法律系學生的他坦言，要在學業與訓練間取得平衡非常困難，但他堅定地表示將克服挑戰，並將未來的目標唯一鎖定在奧運殿堂。