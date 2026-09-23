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▲提及近況，陳鴻（如圖）坦言沒事宅在家，種種植物、跟母親享受天倫之樂。（圖／陳鴻臉書）

以《阿鴻上菜》紅遍婆媽界的帥哥主廚陳鴻，近年淡出演藝圈，今（23）日發文表示，看到王祖賢否認因為深陷感情風波才離開電視圈，他有感而發說：「那一段離開大眾平台的原因並不是被富婆包養，也不是參與地下組織或出家修行。」而是希望能多陪伴家人、珍惜眼前人。陳鴻坦言自己從凡事依賴的「媽寶」，變成了照顧媽媽起居的「媽保」（保母），文中也透露長照生活的不易。陳鴻是首位在電視上教大家做菜的型男主廚，帥氣外型與親切個性讓他圈粉無數，更被譽為「師奶殺手」深受婆媽喜愛。然而近年卻淡出演藝圈，今日陳鴻發文透露，看到王祖賢親自闢謠，否認因感情受挫離開電影圈，他也向大家申明「那一段離開大眾平台的原因並不是被富婆包養，也不是像劉文正大哥遠避旅居海外或參與地下組織或出家修行。」而是想把時間都留給工作，多陪伴家人、珍惜眼前人，並認為能被記住的，往往是那份真誠與溫暖。提及近況，陳鴻坦言沒事宅在家，種種植物、跟母親享受天倫之樂，自己也從凡事依賴的「媽寶」變成了照顧媽媽起居的「媽保」（保母），並表示長照的心酸不言而喻，但只要時間允許一定要捨棄不必要的應酬，寧可不怕麻煩把朋友邀到家中與長輩一起互動，也不要讓長輩與世隔絕。陳鴻表示，人只要覺得有被需要就可以刺激體內腦下垂體細胞的活力，一定在某些程度上延緩記憶惡化衰退，延遲他們住進長照中心的機會。60歲的陳鴻，至今累積30年海內外豐富的經歷，並靠著《阿鴻上菜》走紅，他提到「為什20多年來從不參加購物台節目，為什麼一直不想接」，直言那種為了要爭取大預算與面對收視挑戰壓力的綜藝節目，對他來說根本違逆自己的內心，也不想浪費生命去為了曝光而配合演出。陳鴻也特別感謝張小燕能懂他這個擇善固執、寧缺勿濫的個性，私下給予他各種鼓勵，讓陳鴻感恩說：「她如同海上燈塔，用身教照亮前方不再迷失方向。」陳鴻近日接下公視台語台新節目《阿媽的灶跤》，走入全台各地廚房，尋訪即將消逝的傳統古早手藝與生活智慧，並傾聽在地阿媽的人生故事。陳鴻說：「感謝製作人對我的信任，把這麼重要的工作與責任交付予我。」認為這次的節目對他來說是有把握的，也讓他知道自己的存在價值。