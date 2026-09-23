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林亭莉近日捲入Ozone成員黃文廷的感情風波，一度遭質疑「雙劈」，她與前男友潘君侖已先後澄清，兩人早已退回朋友關係。曾介紹兩人認識的小薰與林亭莉情同姐妹，今（23）日她出席「魔顏電波代言記者會」，坦言對分手及後續風波都不知情，也是看新聞才知道。至於是否關心林亭莉，她表示：「給她時間是最好的安慰，只要是她想說的，我就會聽。」被問到當「紅娘」的心情，小薰表示，當初是在部落參加《哈勇家》的原住民聚會中，介紹林亭莉與潘君侖認識，見兩人相處不錯、後續也有互相聯絡，並非刻意安排牽線。小薰透露兩人確定交往時有告訴她，但分手並未特別通知，直到新聞曝光才得知。她認為感情終究是兩個人的事，「最後誰會走在一起不知道」，自己也不方便多說什麼。談到與兩人的聯繫，小薰表示先前曾傳訊息恭喜潘君侖入圍金鐘獎。至於這次感情風波，她坦言雙方都知道彼此忙碌，自己不清楚詳細情況。被追問是否已向林亭莉表達關心，小薰認為此刻給對方時間就是一種安慰，不一定要急著追問。她強調只要林亭莉願意開口，自己就會傾聽，也會給予朋友需要的支持，「該給的安慰，我會給她。」這起風波源於黃文廷遭前女友指控感情不忠，林亭莉也因此被捲入。由於她過去曾與潘君侖交往，外界進一步質疑兩人雙劈。對此林亭莉透過律師聲明表示，與潘君侖早已分手，並非因黃文廷介入。她強調黃文廷起初告知自己單身，得知對方另有女友後就停止私下單獨往來，兩人也未正式交往。潘君侖則證實，彼此已退回朋友關係一段時間。被問是否有外貌焦慮，她秒答：「我沒有外貌焦慮！」坦言喜歡每個年齡該有的狀態。至於和「角頭大哥」鄭人碩誰比較愛漂亮？她笑認自己愛漂亮多一些，沒想到鄭人碩反而比她更勤勞敷臉，更虧男友：「他本身肌底比我好很多，而且跟他交流他也聽不太懂！」長年拍戲、趕通告又經常熬夜，小薰坦言大約30歲後，開始明顯感受到工作壓力與作息帶來的變化，「膚質跟輪廓快速下滑」，讓她驚覺保養真的不能再偷懶，不僅天天敷臉、使用抗老保養品，也更加注重內在補充，現在最在意的就是「臉部緊實度跟順暢感」。小薰也不避諱分享過去曾體驗其他電波療程，當時在舒麻狀態下進行；但自認非常怕痛的她，這次體驗魔顏電波不需舒麻，也能依照個人需求調整，讓她認為特別適合像自己一樣怕痛的人。加上她認為價格親民，更想納入定期維持保養，直呼：「輪廓線的緊實，真的讓我什麼面向都有自信。」至於接下來的工作，她透露已有一項全新挑戰正在發生，目前正努力練習中，坦言「十分挑戰」，也感謝大家給她機會，神祕預告：「相信大家很快就可以看到我練習的成果！」