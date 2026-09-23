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台灣寶可夢中心中秋節連假新品！超夢悠遊卡、南瓜皮卡丘再販

■中秋連假台灣寶可夢中心商品清單

▲寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包綠寶石風暴周邊將在9月25日於台北寶可夢中心發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包綠寶石風暴周邊卡套與收納盒。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲超夢SUPERCARD造型悠遊卡將於中秋連假在台北寶可夢中心登場。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心9月25日發售6款寶可夢吉祥物新夥伴。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心9月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）中秋節又有超強新品登場！寶可夢台灣官方表示，台北寶可夢中心將於9月25日發售6款寶可夢吉祥物新夥伴，還有超夢SUPERCARD造型悠遊卡、寶可夢集換式卡牌周邊商品等，還有超可愛的萬聖節南瓜皮卡丘再度到貨販售，預期中秋連假信義現場將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。台北寶可夢中心昨 （ 22）日表示，將於9月25日（ 五）發售寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢，以及6款寶可夢吉祥物新夥伴們，本次登場的有：胖丁、可達鴨、呆呆獸、耿鬼、百變怪、卡比獸。設計成精靈球樣子的扣環，非常適合掛在包包上。此外，寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包綠寶石風暴的周邊商品，也將在中秋連假第一天在寶可夢中心現場販售。去年萬聖節超夯的「萬聖節南瓜 皮卡丘」也將於本週五再度販售。由於本週將迎來中秋連假4天，預期台北寶可夢中心現場將出現大批人潮，這四天現場也都會發放整理券。對此，官方也持續提供線上購買管道，上述所有商品也將於9月25日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售，怕人擠人的寶可夢粉絲記得設好鬧鐘準時訂購。寶可夢收藏卡冊豪華版 $610寶可夢大型收納盒 $920寶可夢造型卡套 $260寶可夢卡牌收納盒 $150寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 $250附扣環吉祥物（胖丁 / 可達鴨 / 呆呆獸 / 耿鬼 / 百變怪 / 卡比獸）$370毛絨玩具 (萬聖節南瓜 皮卡丘) $760上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。