台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）中秋節又有超強新品登場！寶可夢台灣官方表示，台北寶可夢中心將於9月25日發售6款寶可夢吉祥物新夥伴，還有超夢SUPERCARD造型悠遊卡、寶可夢集換式卡牌周邊商品等，還有超可愛的萬聖節南瓜皮卡丘再度到貨販售，預期中秋連假信義現場將出現大批人潮，官方也持續提供線上購買管道。
台灣寶可夢中心中秋節連假新品！超夢悠遊卡、南瓜皮卡丘再販
台北寶可夢中心昨 （ 22）日表示，將於9月25日（ 五）發售寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢，以及6款寶可夢吉祥物新夥伴們，本次登場的有：胖丁、可達鴨、呆呆獸、耿鬼、百變怪、卡比獸。設計成精靈球樣子的扣環，非常適合掛在包包上。
此外，寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包綠寶石風暴的周邊商品，也將在中秋連假第一天在寶可夢中心現場販售。去年萬聖節超夯的「萬聖節南瓜 皮卡丘」也將於本週五再度販售。
由於本週將迎來中秋連假4天，預期台北寶可夢中心現場將出現大批人潮，這四天現場也都會發放整理券。對此，官方也持續提供線上購買管道，上述所有商品也將於9月25日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售，怕人擠人的寶可夢粉絲記得設好鬧鐘準時訂購。
■中秋連假台灣寶可夢中心商品清單
寶可夢集換式卡牌周邊商品
寶可夢收藏卡冊豪華版 $610
寶可夢大型收納盒 $920
寶可夢造型卡套 $260
寶可夢卡牌收納盒 $150
寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 $250
附扣環吉祥物
（胖丁 / 可達鴨 / 呆呆獸 / 耿鬼 / 百變怪 / 卡比獸）$370
再到貨
毛絨玩具 (萬聖節南瓜 皮卡丘) $760
台灣寶可夢中心9月入店整理券發放實施日期
9月25日（五）、26日（六）、27日（日）、28日（一）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
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台北寶可夢中心昨 （ 22）日表示，將於9月25日（ 五）發售寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢，以及6款寶可夢吉祥物新夥伴們，本次登場的有：胖丁、可達鴨、呆呆獸、耿鬼、百變怪、卡比獸。設計成精靈球樣子的扣環，非常適合掛在包包上。
此外，寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包綠寶石風暴的周邊商品，也將在中秋連假第一天在寶可夢中心現場販售。去年萬聖節超夯的「萬聖節南瓜 皮卡丘」也將於本週五再度販售。
由於本週將迎來中秋連假4天，預期台北寶可夢中心現場將出現大批人潮，這四天現場也都會發放整理券。對此，官方也持續提供線上購買管道，上述所有商品也將於9月25日（五）16時00分在PChome 24h購物的「Pokémon Store」開始販售，怕人擠人的寶可夢粉絲記得設好鬧鐘準時訂購。
■中秋連假台灣寶可夢中心商品清單
寶可夢集換式卡牌周邊商品
寶可夢收藏卡冊豪華版 $610
寶可夢大型收納盒 $920
寶可夢卡牌收納盒 $150
（胖丁 / 可達鴨 / 呆呆獸 / 耿鬼 / 百變怪 / 卡比獸）$370
毛絨玩具 (萬聖節南瓜 皮卡丘) $760
台灣寶可夢中心9月入店整理券發放實施日期
9月25日（五）、26日（六）、27日（日）、28日（一）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。