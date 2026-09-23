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由譚松韻、劉學義主演的古裝陸劇《蘭香如故》11日在對岸騰訊視頻開播後，只花了5天即突破30000熱度值，打敗《逐玉》6天達到30000的紀錄，截至今（23）日為止，《蘭香如故》的站内熱度值一度達到32069，正式超越《與鳳行》的31784，並緊追在《夢華錄》、《許我耀眼》等熱劇之後。《蘭香如故》持續熱播，據今天騰訊視頻的站內數據顯示，該劇熱度值以32069險勝趙麗穎、林更新主演的《與鳳行》（31784），不僅成為騰訊視頻2026年熱度最高的劇集，更是該平台今年破30000速度最快的劇集。除了線上熱度，《蘭香如故》在電視端的表現也很亮眼，央視（CCTV-8）黃金時段每晚21點30分同步播出該劇，收視至今穩坐同時段全中國第一。《蘭香如故》改編自禾晏山的人氣小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾）原本與吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）訂有婚約，然而，沈家因祖父被扣上謀逆罪名而慘遭滅門，林家為求自保立刻退婚，並轉與趙家結親。沈嘉蘭在災禍中倖存，幸得恩人以病逝的家奴之女「許蘭香」之名替換身分，從名門千金淪落為林府的三等丫鬟，她隱忍冷靜、憑藉智慧在府中一步步往上爬，不僅暗中調查家族冤屈，也與林錦岐從互相試探到打破階級藩籬、攜手破局。