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▲習近平帶科技天團訪美！陣容比照川普訪中規格（圖／路透社／達志影像）

美國華府即將迎來備受矚目的「川習會」，就在這敏感時刻，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）於紐約聯合國總部接受專訪，公開重申美方的對台立場。他強調，美國對台政策始終沒有改變，除力挺台灣有意義參與國際組織外，更嚴正指出「美方反對任何一方改變現狀」，全力維護區域和平與穩定。根據《美國之音》（VOA）報導，國務院中文發言人賈博在聯合國總部受訪時特別談及台灣的國際參與。賈博表示，美方持續支持台灣有意義地參與各項國際組織，並以亞太經濟合作會議（APEC）為例，肯定台灣與其他成員經濟體一樣，對亞太地區的經濟繁榮發揮了關鍵的作用與貢獻。在談到台海局勢時，賈博則劃出清晰紅線，明確重申美國的對台政策「依然沒有改變」。他強調：「美國反對任何一方改變現狀，我們關注的是整個地區的和平穩定。」此外，針對美國總統川普日前於聯合國大會（UN General Assembly）發表的演說，賈博補充說明，川普當時即呼籲聯合國應回歸創始原則，也就是致力於「保衛世界和平」。至於各界高度關注的川普與中國國家主席習近平本週於華府的會晤，賈博並未透漏更多具體細節，表示相關行程須由白宮對外說明。不過他也指出，川普與習近平今年已經有過一次面對面會晤，且「不排除今年晚些時候兩人會再次見面」。