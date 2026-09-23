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辦桌看戲正流行！由王偉忠監製的沉浸式辦桌舞台劇《一村喜事》已演出四年，年年高朋滿座，也帶起了吃辦桌、看舞台劇的風氣。今年11月27日起，將在空軍三重一村推出新編《一村喜事：光陰的故事》，連演十二場。歡迎眷村朋友回來重溫舊夢，也歡迎沒有到過眷村的觀眾，到保存良好的眷村走走，邊吃飯邊看戲，愉快地體會眷村的人情味。《一村喜事》以1987年王村長嫁女兒的喜宴為主軸，今年首度演出新編的《光陰的故事》。不只有婚禮，還向那些全民追看過的電視劇、電影致敬，好比掀起全民功夫熱潮的李小龍，一路演到風靡萬千少男少女的楚留香，並融入民歌、經典電視劇歌曲與西洋金曲，讓演出時空氣中流動的不只是辦桌菜的香氣，還有跨世代共有的感動。今年由湯志偉、岑永康輪流飾演村長，羅美玲飾演愛唱歌的丈母娘，周定緯、盧學叡輪流飾演新郎，那祈飾演新娘，並與主持人黃云歆一同到觀眾席逐桌敬酒。劇中飾演丈母娘的羅美玲笑說，每當全體演員走下舞台逐桌敬酒時，觀眾都非常開心又興奮，但她完全沒有酒量，乾脆留在台上演唱西洋懷舊金曲組曲，一首接一首，讓全場氣氛嗨翻。羅美玲表示，每年的英文歌單都會更換，唱了四年下來，她的英文突飛猛進，「都可以去考托福了！」羅美玲說，大家都以為原住民一定很會喝酒，其實未必。她笑稱歌壇有「三玲」：A-Lin的名字用台語念起來像「會喝」，果然會喝，甚至一路喝到金曲獎頒獎典禮上；戴愛玲像「愛喝」，也真的愛喝；但羅美玲的名字用台語念起來像「袂喝」，所以她真的完全不會喝！《一村喜事：光陰的故事》由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒共同主辦，金星文創製作、王偉忠監製。歡迎親友相聚、企業包場及公司尾牙包桌。售票請洽時藝官網及udn售票網。