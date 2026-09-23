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▲台灣虎航規劃將故宮經典的《清明上河圖》重新設計成《臺灣上河圖》，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等地的顯著地標，並悄悄將台灣虎航網紅「虎將」、故宮小翠與日本、韓國各地的吉祥物隱藏其中。（圖／記者李青縈攝）

10項文物躍上彩繪機 10樣聯名商品開賣

▲台灣虎航與國立故宮博物院推出聯名商品。（圖／記者李青縈攝）

台灣虎航與故宮博物院展開跨界合作，「國寶出遊去」為設計主題，將10件國寶級文物躍上機身外觀，預計年底上線服務。同時雙方也簽訂合作互惠儀式，今（23）日起至明年底，持台虎登機證就可享故宮門票9折；希望邀請國際旅客來故宮探訪。國立故宮博物院院長蕭宗煌指出，故宮文創商品有三部曲，第一階段僅是文物複製，第二階段是將文物IP轉譯，第三階段後開始聯名、簽約金一次50萬元。本次聯名彩繪機發表會，不只有台灣虎航董事長黃世惠，華航董事長高星潢、華信董事長陳大鈞皆與會，蕭更喊話開心跟虎航合作，「下一次跟別的航空也很願意！」，希望藉「文物飛出去」，吸引更多旅客來故宮。「彩繪機是最大張的名片」，黃世惠說，故宮是不少旅客來台的首選景點。自己在去年旅展收到故宮月曆，感受驚為天人，因此希望這些受喜愛的文物，不應該只存在故宮，因此展開合作。合作期間有特別推出「台灣上河圖」，把我國跟日韓航點的城市特色融入畫作，將出現在登機證背、紙杯套以及機艙上方置物櫃門上，給旅客更多驚喜感受。彩繪機融入10項文物，包含被譽為山水畫第一神品的故宮經典典藏畫作《富春山居圖》；而在山水間也融入故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」與「毛公鼎」。另，「雕橄欖核舟」「玉龍」與「玉貓」，以及「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」跟古代神獸「玉辟邪」都化身為機身焦點。另外，機上座椅則換上故宮跟交通部觀光署聯名的專屬頭墊紙，共有6款不同設計。本次合作也推出10樣系列聯名商品，包含1:150聯名彩繪模型飛機，以及用古畫為底結合虎將閃雙眼的「飛虎將眼罩」、以及旅行必備的手機袋、化妝包、撲克牌等聯名品項，將於即日起在線上虎禮選、故宮實體線上商店販售。