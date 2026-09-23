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超過35歲「不好賣」 竟成買一送一贈品

姊姊赴泰跨國救人 花逾百萬元台幣救弟

中國四川省一名38歲男子劉修洪原本前往泰國處理生意貨款，不料抵達曼谷後遭人口販運集團擄走，不僅被蒙眼、封嘴，更遭持槍人員一路押往緬甸。他透露，人口販子偏好35歲以下的受害者，自己因為「年紀太大、不好賣」，輾轉多個關押地點都乏人問津，最後竟被當成另一名受害者的「買一送一」贈品，送進詐騙園區。歷經79天囚禁後，他才終於獲救。綜合《大河報》、《紅星新聞》等中國媒體報導，四川綿竹男子劉修洪6月9日從廣州搭機前往曼谷，出發前告訴家人，此行是為了當面結算一筆生意款項，抵達後也曾向家人報平安。然而，他隨後搭上前來接送的車輛，之後遭人控制，手機被沒收，眼睛及嘴巴也被遮住。劉修洪表示，途中有人持槍抵著他的背部，逼迫他多次換車、徒步翻山及渡河，最終進入緬甸。進入緬甸後，劉修洪先後被關押在3個被稱為「兵站」的地點。他表示，人口販運者認為35歲以下的人比較容易轉賣，當時已經38歲的他因此遲遲沒有人願意接手。意外的是，劉修洪過去曾學過幾年中醫，受困期間開始替其他人配藥、包紮傷口，甚至替看守者處理身體不適，逐漸成為據點裡的「臨時醫生」，也因此少挨了一些打。直到第三處「兵站」發生被關押者奪槍反抗事件，其中一名受傷男子被詐騙園區老闆買走，看守者乾脆要求對方「把這個兄弟也帶走吧」，劉修洪就這樣以「買一送一」的方式被送進詐騙園區。進入園區後，真正的噩夢才開始。劉修洪被交付一本超過300頁的詐騙話術，要求在10天內背熟角色姓名、住址、身分證字號、學校及工作經歷等完整設定，再假扮成軍官，鎖定離婚或年紀較大的女性行騙。由於不願配合詐騙，加上無法記住大量話術，劉修洪因此遭到毆打。他形容，園區內存在電棍、槍托等暴力手段，甚至有人遭關水牢。劉修洪失聯後，姊姊6月14日趕往曼谷尋人，並向警方等單位求助。四川綿竹警方17日以非法拘禁立案，泰國中央調查局則於19日以人口販運案件展開調查。直到8月初事件經媒體曝光後，情況才出現轉機。劉修洪表示，園區老闆讓他聯繫家人報平安，但通話期間仍有人持槍在旁監視。經過家屬、救援人員多次交涉後，劉修洪最終於8月26日脫離園區返回泰國，結束長達79天的囚禁生活，並於9月4日平安返回中國。姊姊透露，從尋人到營救弟弟，前後花費超過30萬元人民幣（約新台幣130萬元）。回憶這段經歷，劉修洪坦言，自己因為懂一些中醫，意外換來較好的待遇、少挨了不少打，但其他受害者未必如此幸運。他也表示，身體上的傷勢可以逐漸恢復，心理陰影卻難以消除，未來再也不敢輕易相信境外所謂的「機會」。