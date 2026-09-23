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▲日做14小時太操了！色情網美棄「年薪3200萬」轉行當醫師（圖／截自Ｘ）

▲日做14小時太操了！色情網美棄「年薪3200萬」轉行當醫師（圖／截自世界新聞網）

國際成人影音平台知名百萬網紅蕾娜（Reyna Nguyen），日前無預警宣佈將逐步淡出成人產業！雖然擁有高達100萬美元（約新台幣3200萬元）的驚人年收入，但她坦言不堪每天高達10至14小時的高壓工作與不穩定收入，決定放棄高薪、重拾醫學夢想，目標考取醫師執照並朝皮膚科醫師邁進。蕾娜過去為了追求財務自由，毅然投入成人影音平台經營。雖然賺錢速度快又多，但榮景背後卻是極高強度的勞動。她透露自己每天工作10至14小時，不僅要拍攝獨家內容，還得產出大量短影音與管理經營團隊，長期處於生活焦慮中。此外，儘管收入豐厚，但成人產業的波動讓她時刻擔心事業與收入隨時可能下滑，讓她直言「做成人內容比當醫生還難」，長期的身心消耗也促使她重新評估職涯方向。事實上，蕾娜本身具備頂尖的「學霸背景」，大學時主修生物醫學工程並輔修醫學預科，當時僅是為了迅速實現財務自由而暫時擱置醫師夢想。為了回歸更穩定且有意義的職涯，蕾娜目前正全力準備美國醫學院入學考試（MCAT）。她表示，過往創業與經營個人品牌的經驗不會白費，未來計畫將這些管理經驗融入醫學事業中，長遠目標則是結合自身的創業歷程，開設屬於自己的皮膚科診所。