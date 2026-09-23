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日本旅遊注意了！東京成田國際機場宣布引入全新「自助通關」，成田第一及第二航廈將於明(24)日起全面啟用177台「共同自助通關機」，試圖緩解通關排隊的麻煩，近期已在兩航廈試用。根據日本經濟新聞報導，松下集團旗下Panasonic Connect向成田國際機場第一及第二航廈交付 177 台「共同自助通關機（共同キオスク）」，可供旅客一次完成入境審查與海關申報手續。該系統將於 24 日正式啟用，目的在提升入境流程的效率。「共同自助通關機」是由日本出入國在留管理廳與財務省稅關共同營運的系統，旅客僅需操作一次機台，即可登記入境管理與海關手續所需的相關資訊。使用者可透過日本政府的「Visit Japan Web」預先登錄資料來進行手續辦理。外籍旅客入境日本時，須接受確認入境目的合規性的「入境審查」，以及檢查是否攜帶違禁品的「海關手續」。透過使用共同自助通關機，旅客能一次整合提交這兩項流程所需的所有資訊。該機台搭載人臉辨識技術，由旅客自行進行護照讀取與身份確認。設備同時配備違規檢測功能，兼顧便利性與審查嚴謹度。此外，機台亦採用通用設計（Universal Design），貼心考量輪椅使用者的需求。日本政府提出了 2030 年訪日外國旅客達到 6,000 萬人次的目標，自動通關機台先前已陸續導入羽田機場、關西國際機場及成田機場第三航廈等處，本次進一步擴展至成田機場的主要航廈，力求大幅強化迎接外國旅客的能力。