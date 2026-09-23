我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市蕭姓男子與友人到台中市「金錢豹酒店」唱歌飲酒，席間一名女子醉到意識不清、躺臥沙發，竟趁機伸手進入女子裙內，3度撫摸下體，每次約2秒。台中地院審理後認定蕭男犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑7個月；法院認為他案發後一度否認犯行，直到審理後期才認罪，且始終未與被害女子和解或賠償，因此不予緩刑。判決指出，蕭男於2024年5月11日凌晨與友人及A女在台中市一家酒店包廂唱歌、飲酒，凌晨4時30分許，見A女因酒醉呈現意識不清、躺在沙發上的狀態，竟起意猥褻，趁A女因酒力作用無法抗拒之際，伸手進入A女裙內觸摸下體3次，每次約持續2秒。A女事後感覺下體遭大力觸摸，立即將情況告知友人及酒店幹部，返家後因情緒激動而出現換氣過度症狀，送醫後由醫院通報警方，台中市警局第六分局警方循線查出蕭男涉案。法院審理時，蕭男最終坦承犯行，並有被害人指述、監視器畫面、LINE對話紀錄、醫院檢驗及驗傷資料等證據佐證，認定犯罪事證明確。法院認為，蕭男趁A女酒醉、意識不清之際犯案，侵犯被害人的身體及性自主權，且案發後在警詢、偵查、準備程序及第一次審理時均否認犯行，直到審理後期才坦承。量刑時，法院也考量蕭男犯後曾無意與A女調解，後來改口坦承犯行才表示願意調解，但A女並不願意，因此雙方至今未和解、調解或賠償損失。辯護人曾請求法院宣告緩刑，但法官認為，被害人因本案所受損害尚未獲得適當填補，若此時宣告緩刑，對被害人而言未獲得足夠補償，與被告獲得暫不執行刑責相比，難謂公允，因此不予緩刑。