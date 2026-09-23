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▲適逢生日、單槓還拿15.033分的「亞洲貓王」唐嘉鴻合照要站中間。（圖／特派記者朱永強攝）

▲台灣體操男團唐嘉鴻。（圖／中華奧會提供）

台灣男子體操代表隊在名古屋亞運資格賽以235.927分排名第5晉級後，今（23）日於決賽中展現極佳的團隊韌性與拼勁。全隊在關鍵最後一項鞍馬頂住韓國、哈薩克緊追不捨的壓力，靠著「鞍馬王子」李智凱最後壓軸完美落地，最終以總分239.896分成功守住勝果，連續兩屆亞運勇奪團體銅牌，再次寫下台灣體操史上的耀眼篇章。台灣男團今日決賽出賽順序為「吊環→跳馬→雙槓→單槓→地板→鞍馬」。適逢生日的「亞洲貓王」唐嘉鴻鴻運當頭，首項吊環率先登場，動作處理得很乾淨，以13.800分開出紅盤。隨後到了他的招牌單槓項目，更是展現世界頂級制霸力，難度分6.0、實施分8.933，落地時穩穩釘在地上再加碼BONUS 0.1分，拿下15.033分的超高分，帶領台灣在完成4項後強勢超車衝上第3。隊友洪源禧的表現同樣令人驚艷，擺脫資格賽失誤僅拿12.466分的陰霾，他在雙槓決賽展現亞錦賽銅牌實力，以難度分5.4、實施分8.400抱回13.800分，單項成績一口氣大幅進步超過1分，為團隊奠定勝局。前五項結束後，台灣隊暫居第3，與暫居第4的韓國隊僅有約2分的分差，使得最後一項「鞍馬」成為決定獎牌落誰家的生死戰。率先上陣的小將莊佳龍頂住壓力繳出12.733分。接著專攻鞍馬的蕭佑然第二棒壓陣，飆出13.400分的高分，為全隊注入強心針。最後壓軸的「鞍馬王子」李智凱最後也完美落地，分數是14.033。最終台灣體操男團以總分239.896分，連兩屆登上頒獎台、勇奪銅牌。