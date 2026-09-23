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黨團批洪申翰會前放話 最低工資非部長一人決策

批執政黨選前送利多 黨團細數育兒勞權修法

質疑修法拖兩年 黨團：現在又想推給立法院？

勞動部明（24）日將召開最低工資審議會，勞動部長洪申翰今（23）日透露，明年最低工資調升機率高，有機會突破3萬元，但實際調幅仍須由審議會決定。對此，民眾黨團批評，洪申翰在審議會召開前搶先宣布最低工資可能再調漲，已明顯逾越部長職權，強調最低工資調整有法定審議機制，「不是哪一位部長臨時送給勞工的紅包」。民眾黨團表示，最低工資審議絕非靠主席或部長一人決策，現行《最低工資法》已明定，最低工資審議應參採消費者物價指數（CPI）年增率，並綜合經濟成長、薪資、家庭收支等指標依法審議。黨團指出，換句話說，最低工資隨經濟與物價合理調整，本來就是法律建立的制度，不是哪一位部長臨時送給勞工的紅包。如今洪申翰卻在最低工資審議會召開前，搶先對外宣布最低工資可能再調漲，質疑此舉已逾越部長職權。除了最低工資議題，民眾黨團也批評，民進黨宣稱要照顧勞工，卻「只在選前送利多」。黨團指出，友善育兒職場、保障勞工權益一直是民眾黨努力爭取的方向，2024年本屆立委上任後，就著手提出包括產假延長至14週、配偶陪產假由7天延長至14天、育嬰相關津貼提高至月薪80%，以及育嬰留停延長至子女6歲等修法。民眾黨團批評，過去兩年執政黨「不動如山」，不但沒收已三讀通過的兒少成長津貼，如今卻在選前突然透過部長上節目宣布政策，「等到選情急了，民主進步黨終於想起『心裡最軟的那一塊』」。黨團進一步指出，民進黨此次提出的政策中，配偶陪產假從7天延長至14天、育嬰留停延長至子女6歲，都是跟進民眾黨主張；但親職假、家庭照顧假及媽媽產檢假等部分仍未跟上，產假部分，執政黨僅願意延長至12週，而非民眾黨團主張的14週。針對洪申翰今早在廣播節目表示，相關法案仍須等待立法院修法通過，民眾黨團批評，這樣的說法是「投機取巧」，因為民眾黨早在2024年就開始提出相關法案，卻遭民進黨一路阻擋、甚至醜化。黨團並指，民進黨籍召委林月琴直到今年7月底才首次排審相關法案，拖延對勞工的照顧，如今卻又想將責任推給立法院。民眾黨團最後表示，面對少子化國安危機與雙薪家庭壓力，歡迎政府跟進民眾黨提出的價值與法案，也期待勞動部真正落實相關制度；照顧勞工與家庭不需要搶功，更不能只靠口號，而是應將保障一項一項寫進制度、真正做到。