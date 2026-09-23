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亞洲運動會桌球混雙賽事於9月23日在豐田天空體育館（SKY HALL TOYOTA）持續熱戰。日本混雙組合篠塚大登與伊藤美誠，最終以0：3不敵中華隊的「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜。賽後，日本組合接受訪問，談及了敗戰原因，伊藤美誠更是直言，台灣組合長年累積的默契與實力令人印象深刻，這也是兩人之所以搭檔起來如此強大的原因。對於直落三落敗，篠塚大登表示：「在多拍來回的過程中，有許多分數我們無法確實拿下，導致我打了很多過渡球。如果我能在近台多製造一、兩顆可以主動攻擊的球，比賽的走向或許會有所不同。」伊藤美誠則坦言，本場比賽他們無法發揮自身優勢：「對手是一對搭檔非常久的組合，他們的配合非常純熟。一旦他們打順了一球，就會接連不斷地得分，我們對此非常警戒，但感覺還是被他們的強項給擊敗了。比賽中有幾次氣勢看似要倒向我們，我們也曾努力追回一些分數，但沒能把握住這些機會，這是我們這次必須反省的地方。」談到台灣對手林昀儒與鄭怡靜，伊藤美誠給予極高評價。她點出，兩人長年合作所建立的深厚基礎，是他們強大的關鍵：「因為他們搭檔了很久，所以非常強。即使他們最近沒有太多一起比賽的機會，依然具備強大的實力。在東京奧運之前的ITTF賽事中，他們可能在雙打投入了大量心力，打過無數場比賽。」伊藤美誠進一步補充：「現在的WTT賽事，一年大概只有四次打雙打的機會。儘管如此，他們還是很強。即使分開一段時間再合體，實力依然堅強，這點真的讓我印象非常深刻。」至於對林昀儒的個人印象，伊藤美誠表示：「上一次和林昀儒交手是在東京奧運。那已經是五年前的事了，我不太記得他是不是變得更強了，但他依然保持著極高的穩定性。」伊藤美誠也提到了賽制對戰術執行的影響：「奧運是七戰四勝制，你可以嘗試各種戰術。但這裡（亞運）是五戰三勝制，你想嘗試新東西卻很難，而且你會急於想拿下分數。我認為這也是我們這次的問題之一，我們原本可以在發球上做更多變化，當連續失分時，我們應該試著改變節奏。」儘管在鄰近家鄉的豐田市出賽，並獲得許多親友與家鄉球迷的支持，伊藤美誠對未能走得更遠感到惋惜：「我的祖父母和其他親友都來了，我很希望可以打更多場比賽展現給他們看。但我會重新調整心態，在接下來的團體賽中和大家一起全力以赴。」