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台視八點檔大戲《寶島西米樂 守護》劇情揭開多年來埋藏的黑暗真相，蔡祥飾演的「海珍」當年因酒醉遭人侵犯後意外懷孕，沉重打擊讓她一度失去記憶。回顧這場受侵害戲，蔡祥坦言首次拍攝如此沉重的戲，回家後竟真的因此做了惡夢，甚至不敢看黃雋智的臉。回顧這場受侵害戲，蔡祥坦言，首次拍攝如此沉重的戲，過程讓她壓力不小：「我一點都不敢看雋智的臉，怕我會做惡夢，怕以後會討厭他！」她透露，先前拍攝綁架戲時，黃雋智曾近距離在她耳邊說話，強烈的臨場感讓她印象深刻，回家後竟真的因此做了惡夢：「那個畫面感太強了，真的有嚇到！」幸好接下來劇組拍攝行程緊湊，很快就讓她從戲中的情緒抽離，也逐漸沖淡先前留下的不安感。為了保護演員，這場戲劇組特別採取單機拍攝。蔡祥坦言，原以為只要躺在床上，應該很容易過關，她苦笑說：「因為平常拍攝台詞好多，本來還覺得應該滿輕鬆的吧。直到排戲時，臨場感一來就突然開始緊張，但也來不及了。」蔡祥在拍攝前也向孫綻請益，孫綻認為這類戲最重要的是事前充分溝通，建立彼此的信任：「相信妳的對手、相信導演，好好睡覺。」蔡祥透露，黃雋智拍攝時相當謹慎，每一個動作、每一次可能的肢體接觸，都會事先告知：「他要碰哪邊都會先講，因為他也是第一次拍這種戲、也很緊張。」她甚至發現黃雋智拍攝時雙手撐在床上微微發抖。黃雋智則表示，自己確實相當緊張，最擔心的就是溝通不夠完善，讓對手感到不舒服，因此不斷提醒自己一定要小心，每一次觸碰的位置都必須事先告知。不過對於發抖一事，他連忙澄清，笑說：「因為棚內真的太冷了！而且我還沒有穿上衣，小抖而已，沒有到很抖啦！」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。