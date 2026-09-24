我是廣告 請繼續往下閱讀

小孟老師分析今（24）日十二星座運勢。牡羊座：工作：跟上行業動態感情：桃花修成正果財運：控制消費行為牡羊幸運色：綠色貴人：水瓶小人：天蠍金牛座：工作：增強工作效率感情：順其自然強運財運：穩健選擇投資金牛幸運色：白色貴人：天蠍小人：天秤雙子座：工作：持續自我學習感情：個人心態良好財運：建立長期投資雙子幸運色：綠色貴人：金牛小人：處女巨蟹座：工作：適應新式科技感情：幽默開朗表現財運：增加被動收入巨蟹幸運色：橘色貴人：天秤小人：雙魚獅子座：工作：適時表達意見感情：對方表露心聲財運：金融產品優化獅子幸運色：玫瑰色貴人：射手小人：牡羊處女座：工作：善用社交媒體感情：攜手面對現實財運：追求長期投資處女幸運色：藍色貴人：牡羊小人：雙子天秤座：工作：受邀參與決策感情：調整個人心態財運：保持資產配置天秤幸運色：黃色貴人：巨蟹小人：金牛天蠍座：工作：擴展組織人脈感情：得到愛的力量財運：優化資金利用天蠍幸運色：紅色貴人：魔羯小人：射手射手座：工作：解決麻煩問題感情：打扮漂亮性感財運：利用稅務優惠射手幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：獅子魔羯座：工作：培養良好耐心感情：當個愛情聽眾財運：建立備用財務魔羯幸運色：黑色貴人：雙魚小人：魔羯水瓶座：工作：提升效能生產感情：個人魅力上升財運：專注職業收入水瓶幸運色：綠色貴人：處女小人：水瓶雙魚座：工作：領導事業團隊感情：善解人意助人財運：謹慎選擇夥伴雙魚幸運色：金色貴人：獅子小人：巨蟹