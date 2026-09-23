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孫藝真睽違24年再次演出韓國古裝劇《挑情醜聞》，在其中她飾演一位身在儒家時期，女子無才便是德的天下，使得她心中滿是打破規範的熱忱，為此她透過暗中操控身邊的人，來達到自己的目標。為了演出一位滿是心機的女性，孫藝真特別拜託老公玄彬陪自己練習台詞，有時候老公講話太平淡無趣時，還會被她訓斥：「認真點啦！」孫藝真近期受訪時透露，這次是她睽違多年再次演古裝劇，而台詞對她來說是最大的挑戰，跟時裝劇相比，朝鮮時期人物說話的方式、稱謂與語氣都不太一樣，不僅要熟背，還要自然地說出來，因此她下了許多功夫。為了確認用語符合時代背景，她拍攝時常常用ChatGPT查資料，確認朝鮮時代的表達方式，不僅如此，回家之後她也沒放過自己跟家人，孫藝真會直接抓著老公玄彬陪練，要求對方幫忙念台詞對戲，讓自己好好掌握拍攝節奏。不過玄彬當時也忙著拍其他劇，因此陪老婆對戲時不免語氣有些平淡，結果居然會被孫藝真碎念：「你再投入一點啦！」這段趣聞孫藝真自己聽到都笑出來，「他那時候也很忙，大概會覺得我很煩吧！」《挑情醜聞》改編法國經典名作《危險關係》，故事設定在嚴格儒家思想束縛下的朝鮮時代，孫藝真對池昌旭發出賭局，要求他誘惑品行端正、丈夫過世後堅守貞節的年輕寡婦安熙妍。原本只是為了勝負展開的遊戲，卻隨著三人逐漸陷入感情而失控。