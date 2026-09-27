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▲《青青河邊草》岳翎年輕時超正！昔熱戀謝祖武 接戲立下三不原則（圖／翻攝自新浪娛樂）

你還記得「瓊瑤女郎」岳翎嗎？當年她在《青青河邊草》中飾演勇敢追求愛情的杜青青，憑藉一雙會說話的大眼睛與超凡脫俗的古典氣質，紅遍兩岸三地，清純美貌深深烙印在無數劇迷心中。而岳翎年輕時還曾跟「不老男神」謝祖武交往，兩人當時被封為演藝圈金童玉女，岳翎為了不讓他吃醋，甚至訂下「不抱、不吻、不能有床戲」的接戲三原則。岳翎當年20歲就出道，演過多部瓊瑤連續劇女主角，包括《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》紅遍兩岸三地，她柔弱、淚眼汪汪的形象深植人心，那種帶有堅韌與清冷感的五官，讓她的美別具一格，令觀眾越看越著迷。而岳翎戲外的感情生活同樣轟轟烈烈，她與謝祖武在1995年交往，兩人當時大方承認戀情，被譽為演藝圈的「金童玉女」。那時愛得熱烈的岳翎，為了給男友足夠的安全感，甚至在拍戲時自訂了著名的「三不原則」——不抱、不吻、不上床。雖然失去不少戲約，但那時候的岳翎只想守住感情。怎料她跟謝祖武沒能白頭，最終在1998年左右分手。此事對岳翎來說打擊頗大，她當時還消失半年沒有現身，被猜測是低調療傷。不過兩人也沒因為這件事就交惡，甚至在分手7年後，還於2005年合作拍電視劇《啞巴新娘》。這部戲當時頗受關注，大家都等著看岳翎與謝祖武的表現，而兩人的互動並未因為舊情感到尷尬，反而是很有默契，壓抑又克制的曖昧氛圍，讓觀眾也跟著淪陷，不禁讚賞兩人作為演員成熟的表現。岳翎後來也在同年，拍完《愛戀狂潮》後，宣布與當時的男友結婚。她更選擇在演藝事業巔峰之際急流勇退，跟著老公搬到加拿大定居，一代瓊瑤女神就此息影。據了解，她婚後與丈夫過著安穩幸福的生活，閒暇時熱心於收養與救助流浪動物，日子過得相當充實與治癒，少數住在溫哥華的華人曾認出過她，形容她身著簡單樸素的便服，雖然身材與神態比起當演員時多了歲月的痕跡，但眉眼間看得出生活過得非常隨和與愜意。