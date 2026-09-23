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北市校園食安連環爆！金華國中師生上吐下瀉

要家長怎能接受？校方一週後才告知「沒留樣本」

蔣市府的積極到哪去了？「免費營養午餐」不能只拚宣傳

教育局駁斥不實指控：引起社會恐慌的惡劣行徑

台北市長蔣萬安日前開出「免費營養午餐」第一槍，但自9月開學以來，北市校園卻接連爆發食安事件，從成淵高中國中部87名學生食物中毒、北市大附中國中部傳出師生身體不適，到中山女高學生腹膜炎，如今金華國中也傳出師生食用午餐「小卷」後，集體出現腹瀉、嘔吐等症狀。對此，台北市議員簡舒培氣炸開罵，教育局竟指示校方「被動處理」，要蔣市府出面給個交代。簡舒培指出，她接獲金華國中家長陳情，反映9月4日學生及老師食用營養午餐中的「鮮味小卷」後，校內多個班級甚至導師室，都有人陸續出現腹瀉、嘔吐等身體不適症狀。不過，讓家長更加不滿的是後續處理，校方將師生身體不適情況通報教育局後，卻收到「由學校被動處理」的回覆，甚至被告知「由於此次有許多特殊，暫不處理」。簡舒培要求教育局說清楚，什麼叫「許多特殊」？師生都已經出現腹瀉、嘔吐，為什麼可以「暫不處理」？教育局自己的通知就要求，食品中毒事件應在知悉後立即應變，即時通報教育局及衛生局，並於2小時內完成教育部校安通報。金華國中這次是否依規辦理？教育局接獲通報後，又做了什麼？學校通報是為了啟動處理、保護孩子，怎麼會通報之後，反而被要求「被動處理」？除了通報處置，簡舒培也把焦點指向午餐留樣，她轉述家長說法，直到9月12日家長會，校方才向家長說明相關午餐樣本已因經過2天而丟棄，當時已無樣本可供採檢，所以無法處理。簡舒培質疑，校方究竟何時得知師生身體不適？是在接獲反映之前，還是之後才將午餐樣本丟棄？教育局、衛生局又是在什麼時間點介入？「留樣至少48小時，是平時的保存要求，不是發生疑似食安事件後，就能照時間把證據丟掉的理由！」簡舒培強調，即使已無留樣食品，仍可透過飲食問卷、人體檢體，以及食品與環境採樣等方式進行調查。因此，不能只用一句「沒有樣本」，就讓師生身體不適不了了之，家長怎麼可能接受？簡舒培並將此次金華國中事件放在近期北市校園營養午餐爭議的脈絡下，要求市府進一步確認供餐廠商是否落實改善措施、相關單位是否持續追蹤，以及同一供餐業者供應的其他學校是否也出現類似情況？她要求市府提出完整處置時間軸，包括校方知悉事件、通報教育局及衛生局、校安通報、採檢，以及午餐留樣遭丟棄的時間點，釐清過程中是否存在延誤或疏失。簡舒培最後將矛頭指向台北市長蔣萬安，質疑市府在推動學生免費營養午餐時積極宣傳，面對疑似校園食安事件，市府的積極到哪裡去了？她強調，孩子的健康不能「暫不處理」，校園食安不能「被動處理」，將持續追查事件後續，要求台北市政府完整掌握受影響師生人數、供餐廠商及食材流向，並公開調查進度與改善措施，給師生及家長一個清楚、負責任的交代。針對簡舒培發文及網路謠言指控近日金華國中營養午餐小卷「爆發集體食物中毒」，稍早，北市府教育局已嚴正駁斥，經與學校確認此為烏龍爆料，該校沒有出現集體食物中毒，所謂要求「被動處理」更是不實指控，強烈譴責有心人士造謠傳謠、抹殺教育一線努力、引起社會不必要恐慌的惡劣行徑。經教育局調查，金華國中是在9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方立即調查確認當天同個班級內另有兩位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍立即進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。金華國中表示，議員未經求證便發文進行不實指控，不只無端製造家長孩子恐慌、更影響校譽，學校感到非常錯愕與遺憾；本校對本案包含採樣處理、通報等均依相關程序處理，不存在「特殊情況」、「被動處理」或「暫不處理」一說。金華國中強調，事實是校方在本案並未接收到家長具名反應或陳情，也從未接受教育局任何長官、承辦人員要求「被動處理」學生食安事件。金華國中說明，學校家長會、午餐供應委員會及試吃人員每日均兢兢業業測量食品溫度、酸鹼度、試吃，並即時提供回饋意見，調整餐點口味，守護學生飲食健康及學校食安專業形象，不該因議員與網路有心人士散播的不實謠言，抹煞所有基層同仁辛勞付出；本校會努力安撫校內相關人員情緒，繼續努力提供安全、美味食品。