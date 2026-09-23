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▲民進黨下午在桃園召開中常會。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.23）

民進黨中常會今（23）日移師桃園，拉抬桃園參選人黃世杰氣勢，不過，黨主席賴清德在致詞時，卻花多篇幅誇讚爭取連任的國民黨籍桃園市長張善政。他說，上次選舉時，雖然替黨內參選人鄭運鵬助選好幾次，「但我知道鄭運鵬不可能贏，張善政各方面條件非常優秀」，並盛讚張是好人才，「我們是難兄難弟」；不過，賴清德也說，張市府的市民的滿意度低，張善政大才小用不適合來桃園，呼籲鄉親能支持最了解桃園、年輕的黃世杰。民進黨下午召開「行動中常會」桃園場，「專案報告：桃園市施政願景-桃園市長候選人黄世杰」，包含黃世杰、榮譽主任委員許信良、黨主席賴清德、中常委等人出席。賴清德致詞時先是感謝民主前輩前主席許信良、魏廷朝，再來，他要感謝張善政、黃世杰。他說，他擔任台南市長時、2016年，2月6日先發生大地震，又發生霸王寒流、台南市有史以來最嚴重的登革熱，張善政在當時2月1日擔任行政院長，短短3個月時間，來到台南市總共12次，令人非常敬佩，「我們給他一個掌聲」，張沒有因為是國民黨籍行政院院長，他是民進黨籍台南市長，對台南市發生的事，就不理不睬，甚至清晨5時還接到張的電話，「你看看院長做這麼好！」並詢問「台南市災害有需要什麼，身為院長一定會給予支持」。賴清德提到，上次在桃園的場合，張善政在台上說兩人是好友，「張謙虛說，可以這樣講嗎？我說當然可以啊，我們一直都是難兄難弟，張是難兄，我是難弟，他是非常好的人才」。賴清德續指，他也要感謝黃世杰，連沈伯洋都自認腦容量不如黃世杰，這場選舉非常辛苦，但黃仍願意承擔，其所提的政見，非常完整，「兩個都是我感謝的人，那我要支持誰？這四年，我很不捨得張善政當市長，四年前張競選市長時，雖然我來好幾次替鄭運鵬助選，但我知道鄭運鵬不可能贏，張善政各方面條件非常優秀」，他細數張經歷，「四年前我就認為，很難贏，張善政一定會當選，當時我也預期，張善政當市長，桃園一定可以大步前進」。賴清德說，四年後，他為張善政感到可惜，據遠見雜誌評比，六都張善政市長市民的滿意度，大概都是五成多到六成出；在六都裡，四年的時間裡，有兩次是排名六都之末，有兩次是排名倒數第二，四年來，市民對市政並不滿意，因此他也在想，「這麼優秀的人，桃園市民為什麼會不滿意？他學歷很好、經歷也很優秀、做人謙衝有禮，也是非常好的人，為什麼沒有辦法得到市民認同？」賴清德分析，第一，大才小用，張善政是國宴級、五星級的大廚，現在要來桃園做地方特色料理，口味不來；所專長的是在國政，不是地方的市政；第二，是水土不服，因為張善政是台北市出生長大，對桃園完全不熟，「你叫我賴清德當台南市長，來桃園，我也沒有辦法」；第三，可惜張善政這位人才，賴說，張不僅有當過部長、政務委員、副院長、院長，還競選副總統，理論上，張應要競選總統的，因為國民黨安排張來選桃園市長，「我覺得這對張善政不公平」，而這也是權力競逐下的結果，也非國民黨第一次發生這種事。賴清德向桃園鄉親喊話，「不是張善政不好，而是張善政並不適合繼續在擔任桃園市長」，若張善政連任，只會做得更辛苦，張今年已經72歲，在台灣政治史上，72歲競選縣市長不多，前面4年做得很辛苦，再給4年會更辛苦，「張是屬於國家、國政的人才，來到桃園這個城市，不適合」。賴清德坦言，黃世杰的學經歷不如張善政，這也是事實，但做好城市市長的條件，黃世杰的條件比較足夠，如年輕、是桃園在地出生長大的在地人，非常了解桃園，「現在來當市長，是最理想、最適合的人選」。賴清德也說，身為總統，他希望下一任的桃園市市長，能跟中央合作，讓桃園能成為桃竹苗大矽谷的領頭羊；他向桃園的父老鄉親呼籲，「張善政市長競選連任，黃世杰要挑戰市長職務，希望大家能支持對桃園發展的人，我推薦黃世杰」。