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奇幻愛情喜劇《新手上路》由陳意涵、劉冠廷及黃冠智主演，將於10月18日晚間10點在Netflix全集上線，民視每週日晚間10點全台首播。劇組21日釋出主視覺及正式預告，陳意涵在劇中意外懷孕，遇上誤入黑幫的劉冠廷，以及默默暗戀她的黃冠智，因新生命的到來展開奇幻育兒故事。劉冠廷也分享自己的新手爸爸經驗，透露曾誤把奶粉泡成手沖咖啡的比例，直到兒子「小太陽」不肯喝才發現，讓他自責許久。《新手上路》由文化內容策進院與四方四隅文娛國際股份有限公司共同出品，四方四隅文娛國際股份有限公司、群之噰傳播股份有限公司共同製作，並獲文化部影視及流行音樂產業局113年度電視及新媒體內容補助。故事以奇幻、幽默手法探討台灣現代社會面臨的生育困境，交織親情、愛情與靈異元素，呈現新手父母的甜蜜與心酸。除了陳意涵、劉冠廷及黃冠智，卡司還包括飾演黑道夫妻的天心、李李仁，掌管生育的註生助理于子育，以及鬼魂搭檔楊銘威、蔡亘晏。陳意涵在劇中從人氣直播主變成新手媽媽，為戲重溫照顧嬰兒的過程。現實中已是二寶媽的她表示：「其實因為我的小孩也沒有很大，一個四歲、一個七歲，所以這些事情對我來說，好像也就是我的日常。」但她也坦言，確實有些懷念寶寶還很小的感覺。去年拍攝時才剛成為新手爸爸的劉冠廷，看到餵奶、換尿布、哄睡等橋段，直呼：「既視感滿滿！曾經經歷過的一切在眼前重現。」其中，幫嬰兒洗澡的畫面最讓他印象深刻，一手托著寶寶的頭，再用小毛巾仔細擦拭五官，讓他想起照顧兒子的日常。不過育兒過程也免不了出槌。劉冠廷透露，自己平常有喝手沖咖啡的習慣，有次泡奶可能太累，竟把原本應搭配30克水的一匙奶粉，誤用手沖咖啡比例，只加了15克水。直到小太陽怎麼樣都不肯喝，他才驚覺比例弄錯，為此自責好久。黃冠智在劇中飾演宅男工程師，因一場意外成了鬼魂。正式預告中，他利用附身能力，透過劉冠廷的身軀，向默默暗戀的陳意涵告白。能與心目中的女神合作，黃冠智開心表示：「不只角色圓夢，本人也圓夢了！」過去也演過鬼魂的他透露，這次角色設定了更多能力與規則，「比如7天後就可以穿越跟瞬間移動，還有附身的能力，在表演上可以更自在。」《新手上路》將於10月18日晚間10點在Netflix全集上線，民視每週日晚間10點全台首播。