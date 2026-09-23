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墨西哥遊客高居日本旅遊消費金額之冠

哪國旅客最愛買？

日本是全球觀光客熱愛的旅遊地點，許多台灣和韓國遊客更是將日本當廚房進出，大量購物或代購回國。不過，根據日本媒體引述統計數據指出，其實在訪日外國旅客的人均消費總金額方面，台灣和韓國都不是最多的，也不是來自中東或美國的旅客，花最多錢的竟是墨西哥遊客。根據東洋經濟Online報導，2026 年 4 月至 6 月訪日外國人每人平均旅遊支出，包含住宿費、餐飲費、交通費、娛樂與服務費、購物費及其他支出數據，在統計的 24 個國家與地區中，消費金額最高的國家出乎意料，由墨西哥以 51 萬 4,925 日圓（約新台幣 11 萬元）奪冠。緊追在後的是中東地區（包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、阿曼、卡達、科威特、土耳其及以色列）的 48 萬 2,836 日圓，第三與第四名分別為英國（45 萬 6,493 日圓）與俄羅斯（45 萬 4,945 日圓）。報導指出，一般來說，來自鄰近國家的旅客因旅遊天數較短，在日期間的「每日單價」往往偏高；反觀英國、澳洲等遠航程旅客，由於停留天數拉長，平均每日的消費單價則相對較低。報導提到，考量到墨西哥的家庭平均年收入約 280 萬日圓，除了需購買前往日本的來回機票，以全日空 ANA 從墨西哥城直飛成田的來回機票為例，票價約從 26 萬日圓起跳，加上還得負擔在日期間高昂住宿與消費，基本上遊客多屬於極少數的富裕階層。這類旅客會將訪日視為「一生難得幾次」的奢華之旅，因此展現出極強的高額消費意願。此外，墨西哥旅客不僅停留在東京、京都、大阪這類傳統旅遊路線，更傾向於前往金澤、廣島、北海道、九州等日本全國各地進行深度周遊，這也是拉高其平均交通費的主要原因。統計顯示，墨西哥旅客在「交通費」與「娛樂與服務費」上的開支比重極高。中東旅客的高支出則主要在「住宿費」，中東旅客的每人平均住宿開支高達 18 萬 7,179 日圓，遠高於整體平均 9 萬 0,482 日圓，不僅高居首位，驚人的購物能力也大幅推升了總消費金額。中東訪日團體多為具高購買力的富裕家庭，且常有子女、親戚甚至隨行保母同行。儘管以「每人」平攤後的數據未必最高，但若以「家族/團體」為單位計算，整體消費力相當驚人。另一個靠「購物」拉高總支出的國家是俄羅斯（15 萬 0184 日圓）與中國（10 萬 5914 日圓）。俄羅斯旅客購物額居高不下，主因在於俄烏戰爭後遭西方經濟制裁，導致俄國國內難以取得高品質服飾、高級精品、化妝品及精密電子產品，因此許多旅客趁訪日期間進行代購或大量囤貨。至於香港旅客，則呈現出「停留天數短、每日消費單價極高」的特徵。香港訪日旅客中的「常客」比例高達近九成。報導中未提到的台灣，則排在第21名，每人平均旅遊總支出約19萬6641日圓（約新台幣4萬元）；韓國則更低，每人平均旅遊總支出約9萬9542日圓（約新台幣2萬元），排在23名。