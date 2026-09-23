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台北知名滷肉飯「鬍鬚張」少東張耀升日前力挺台北市長蔣萬安，引發議論。同樣是名店的「今峰滷肉飯」闆娘蘇月雲今表態，力挺民進黨台北市長沈伯洋高票當選，更說他沒有官架子、很有親和感。蔣萬安稍早回應，不管是鬍鬚張還是金峰，他都很愛吃，希望大家多多支持捧場。「鬍鬚張」董事長張永昌之子張耀升日前表態挺蔣萬安，遭綠營支持者發起抵制，蔣萬安則大啖「鬍鬚張」滷肉飯力挺。沈伯洋今上午前往南福宮參香，身兼南福宮總幹事的蘇月雲到場力挺，大喊「沈市長祝你高票當選」，更說金峰滷肉飯就跟大家一樣，一步一腳印做好。蘇月雲會後受訪時更說，沈伯洋小時候很常到店裡吃東西，希望沈高票當選市長，共同做好市政。蔣萬安下午出席北市府道路交通安全會報，對此表示，無論是金峰滷肉飯或是鬍鬚張滷肉飯「我都很愛吃」，也希望多支持捧場台灣代表性的在地美食。