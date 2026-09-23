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紀念基隆400年 邀請民眾共同參與

讓外地朋友走進基隆、看見基隆

「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」9月24日正式登場，民進黨基隆市長候選人童子瑋昨（22）日搭乘前導船，陪同15公尺高的黃阿瑪進行入港測試。巨型黃阿瑪從海上緩緩進入基隆港，吸引不少市民在海洋廣場拍照。童子瑋表示，今年是基隆400年，希望替這一代人留下歡樂的城市記憶，進港過程他也親自感受到「洋流」的威力，未來會乘著洋流，帶著更多歡笑進港。童子瑋表示，基隆港陽光明媚、風和日麗，他搭著前導船，陪15公尺高的黃阿瑪從海上慢慢進入大家熟悉的港灣。隨著大型水上裝置越來越靠近海洋廣場，岸邊已經有不少市民拿起手機拍照。他說，這段時間大家一路從AI模擬圖、縮時影片看到準備過程，終於真的在港口看到黃阿瑪「現身」，心情也格外開心。童子瑋指出，今年是基隆400年，紀念一座城市走過400年，當然要回顧過去的歷史，也要思考未來，但他認為，同樣重要的是，也要替現在生活在這座城市的人留下值得記住的快樂。因此這次特別從孩子與家庭的角度出發，希望讓整座城市多一點歡慶氣氛，也讓親子家庭可以一起走到港邊、共同參與基隆400。童子瑋表示，大家常說生活需要一點「儀式感」，能把平常對這座城市的感謝與感情，在重要的日子裡，用一個所有市民都能參與的方式表現出來。他說，如果有一天，今天的孩子長大後還記得基隆400年時，港口裡曾經出現過一隻超大的黃阿瑪，也記得曾和家人一起到港邊散步、拍照、開心地留下回憶，那就是這場童樂會最有價值的地方。童子瑋指出，黃阿瑪的合作，就是希望透過不同形式的文化活動與城市創意，讓更多外地朋友重新看見基隆。他先前規劃「基隆400童樂會」，就是希望讓孩子在家長陪伴下接觸文化、藝術與表演，這次再把台灣知名IP黃阿瑪帶進基隆港，也希望進一步吸引更多人走進基隆、停留在基隆，甚至讓離開家鄉的人有更多理由回到基隆。童子瑋也笑說，今天搭船在海上陪黃阿瑪進港，自己也親自感受到「洋流」的威力，「說不定接下來，這隻大貓真的會跟我們一起乘著洋流，帶著更多歡笑進港。」他表示，基隆本來就是一座因海而生、與港共存的城市，這次讓黃阿瑪從海上進入基隆港，也正好用最直接的方式，讓港口成為基隆400的城市舞台。童子瑋最後表示，15公尺高的黃阿瑪將從9月24日起正式與大家見面，整個展期長達2個月，歡迎市民與外地朋友有空都來基隆港走走，一起迎接黃阿瑪正式登場。他希望大家不只是來拍一張照片，也能多走進基隆一點、多認識這座城市一點，一起留下屬於2026基隆400年的快樂記憶。