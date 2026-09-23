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南韓女星Nana（林珍娜）與孫藝真、池昌旭合作Netflix古裝劇《挑情醜聞》，沒想到劇中豐滿的唇形成為討論焦點，部分觀眾認為她的「嘟嘟唇」與朝鮮時代背景不搭讓人出戲。面對外界質疑，她昨（22）日透過粉絲交流平台親自回應：「如果我的嘴唇讓看到的人感到不舒服，那就是我的錯。」並坦言，從演員的角度而言，這並不是適合的選擇。《挑情醜聞》以朝鮮時代為背景，講述孫藝真、池昌旭飾演的角色展開危險的愛情賭局，Nana飾演的女子也被捲入其中。然而作品上線後，除了劇情及演出受到關注，她看來更加豐滿的嘴唇也引發豐唇猜測。據韓媒報導，部分觀眾認為，Nana的唇形讓人聯想到現代醫美，與古裝劇的時代氛圍產生落差，觀看時容易將注意力集中在嘴唇上，難以投入故事。對於這波批評，Nana沒有迴避，而是在粉絲交流平台談起自己的想法。她表示，＝若嘴唇讓觀眾觀看作品時感到不舒服，自己願意承擔責任，等同間接承認自己有進行過玻尿酸微整。她也坦言：「我認為這是我個人的選擇，但從演員的角度來看，似乎不是一個適合的選擇。」將個人外貌喜好與角色呈現分開思考。比起自己受到批評，Nana也掛念支持她的粉絲，擔心大家看到外界的負面言論，心裡同樣不好受。她表示：「我想，愛我的粉絲看到那些批評我的話，心裡應該會很難受，所以我更加感到抱歉。」她更向粉絲約定：「今後我會努力，讓大家可以一起聽到更多好的話。」希望透過往後的表現，回應大家的支持。