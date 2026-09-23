還在使用舊手機的用戶要注意了，根據LINE官方公告，將於2026年11月上旬停止支援部分舊版LINE App，其中iPhone、iPad的LINE版本若低於14.6.3，Android版低於14.4.6，都無法繼續獲得支援，3步驟快速檢查，如果家中長輩仍在使用多年未更新的舊手機，建議趁11月停止支援前先檢查一次
LINE 11月iPhone、Android最低版本一次看
根據LINE支援中心最新說明，2026年11月上旬起，將停止支援LINE 14.6.3以下的舊版iOS／iPadOS版本，以及LINE 14.4.6以下的舊版Android版本，若手上的舊手機已無法升級至iOS 15或Android 8以上，無法將LINE更新到符合規定的版本則無法繼續使用。
LINE公布建議版本
最低需求不等於LINE目前建議使用的版本，LINE官方最新使用環境顯示，目前智慧手機建議環境為iPhone使用iOS 18.0以上、Android手機則為Android 11.0以上；但舊手機只要仍符合最低需求，現階段仍可透過相容的舊版LINE繼續使用，只是部分新功能可能無法使用。LINE也提醒，若長時間沒有升級App或作業系統，可能導致聊天記錄等帳號資訊無法復原，因此仍建議用戶定期更新。
LINE版本怎麼查？3步驟就能確認
擔心自己的LINE版本太舊，官方提供的查看方式3步驟：LINE首頁→右上角「設定」→「關於LINE」→查看「使用版本」
iPhone、iPad用戶只要確認LINE為14.6.3以上；Android用戶則要確認為14.4.6以上。手機本身的系統版本，iPhone可依序進入「設定→一般→關於本機」，查看目前的iOS版本；Android則可從「設定→關於手機／關於平板電腦→Android版本」確認。
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根據LINE支援中心最新說明，2026年11月上旬起，將停止支援LINE 14.6.3以下的舊版iOS／iPadOS版本，以及LINE 14.4.6以下的舊版Android版本，若手上的舊手機已無法升級至iOS 15或Android 8以上，無法將LINE更新到符合規定的版本則無法繼續使用。
最低需求不等於LINE目前建議使用的版本，LINE官方最新使用環境顯示，目前智慧手機建議環境為iPhone使用iOS 18.0以上、Android手機則為Android 11.0以上；但舊手機只要仍符合最低需求，現階段仍可透過相容的舊版LINE繼續使用，只是部分新功能可能無法使用。LINE也提醒，若長時間沒有升級App或作業系統，可能導致聊天記錄等帳號資訊無法復原，因此仍建議用戶定期更新。
LINE版本怎麼查？3步驟就能確認
擔心自己的LINE版本太舊，官方提供的查看方式3步驟：LINE首頁→右上角「設定」→「關於LINE」→查看「使用版本」
iPhone、iPad用戶只要確認LINE為14.6.3以上；Android用戶則要確認為14.4.6以上。手機本身的系統版本，iPhone可依序進入「設定→一般→關於本機」，查看目前的iOS版本；Android則可從「設定→關於手機／關於平板電腦→Android版本」確認。