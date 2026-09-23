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▲笑笑是樂天桃猿、台啤雲豹啦啦隊成員，也是一位專業的有氧老師。（圖／笑笑臉書）

一名樂天桃猿球迷昨（22）日在社群平台發文尋人，透露第一次坐在熱區（最靠近應援舞台、能與啦啦隊及吉祥物一同賣力吶喊與跳舞的精華座位區），發現背號17的樂天女孩（Rakuten Girls）正中自己的審美觀，驚為天人，詢問該女的身分，引來啦啦隊女神笑笑回覆：「是我！」該球迷發文寫下：「第一次坐樂天熱區，這個17號也太正了吧！完全大中我的審美觀！有人能告訴我她是誰嗎？」隨文附上6段側錄影像，可見樂天女孩笑笑一頭波浪中長髮披肩，露出迷死人不償命的甜美笑靨大跳應援舞，凹凸有致的身材一覽無遺，還不時露出無辜眼神和勾人酒窩。貼文一發布，除了「釣出」笑笑本人回覆，也吸引大批粉絲介紹這位樂天的「甜心女孩」，「笑笑！會動的笑笑比照片更好看」、「看到笑笑就會笑笑」、「可惡，又多一個來搶票的」、「我們樂天的寶藏女孩」、「大集合瓜哥的固定的藝人」、「我才不要跟你說她是笑笑！」笑笑（本名劉姿妤）現為中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員，同時也是TPBL台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」的副隊長，在加入啦啦隊之前，笑笑是一位專業的有氧老師，也曾經跨足排球隊應援，參加各大綜藝節目錄製，尤其在《綜藝大集合》受到主持人胡瓜提攜，人氣持續累積中。