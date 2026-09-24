皮克敏《Pikmin Bloom》玩家注意了！嘉義縣文化觀光局推出「嘉義縣鄒遊季」，串聯阿里山、台18山線及鄒族部落，11月1日前完成「指定集章與任務」，就有機會免費獲得皮克敏官方授權周邊、限定絕美明信片，更能抽 Nintendo Switch 2 等超過600份好禮，中秋連假、國慶連假都相當適合到山上走走種花。
嘉義3大區域開放探索 LINE集章解鎖任務玩法
嘉義縣文化觀光局指出，本次活動將旅遊地點劃分為「A區阿里山森林遊樂區及周邊特色旅遊點」、「B區台18特色園區」、「C區鄒族部落特色旅遊點」3大區域，玩家可以依照自己的行程自由探索，透過「慢遊嘉義」官方LINE@（ID：chiayitravel）進行數位集章及任務。
嘉義限定明信片登場 還有機會抽Switch 2
對皮克敏《Pikmin Bloom》玩家而言，除了能把日常散步、景點探索與遊戲任務結合，增加旅途中的探索樂趣，在嘉義鄒遊季活動地區，也有機會獲得相當美麗的限定明信片，包括「二延平觀景台」的雲海，還有「姊潭」的世外桃源等。
嘉義縣文化觀光局說明，只要完成活動任務，也有機會透過抽獎獲得《Pikmin Bloom》官方授權周邊、來嘉慢遊收藏卡盒玩、Nintendo Switch 2等，總計超過600份好禮。
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嘉義縣文化觀光局指出，本次活動將旅遊地點劃分為「A區阿里山森林遊樂區及周邊特色旅遊點」、「B區台18特色園區」、「C區鄒族部落特色旅遊點」3大區域，玩家可以依照自己的行程自由探索，透過「慢遊嘉義」官方LINE@（ID：chiayitravel）進行數位集章及任務。
對皮克敏《Pikmin Bloom》玩家而言，除了能把日常散步、景點探索與遊戲任務結合，增加旅途中的探索樂趣，在嘉義鄒遊季活動地區，也有機會獲得相當美麗的限定明信片，包括「二延平觀景台」的雲海，還有「姊潭」的世外桃源等。
嘉義縣文化觀光局說明，只要完成活動任務，也有機會透過抽獎獲得《Pikmin Bloom》官方授權周邊、來嘉慢遊收藏卡盒玩、Nintendo Switch 2等，總計超過600份好禮。