我是廣告 請繼續往下閱讀

韓劇《浪漫滿屋》女星韓多感當媽媽了！46歲的她跟大1歲的企業家老公結婚6年，今年宣布透過試管嬰兒懷孕，昨（22）日她順利產下一名男嬰，高齡成為新手媽媽，她今年宣布懷孕喜訊時，曾開心透露想要挑戰在50歲以前生三胎，未來生育企劃也掀起關注。韓多感2020年與大1歲圈外企業家丈夫結婚，今年4月，她透過親筆信宣布懷孕喜訊，透露在結婚第6年迎來「上天的祝福」，並用「演藝圈最高齡產婦」形容自己，宣布將迎接人生全新階段。韓多感並非自然受孕，而是接受試管嬰兒療程後順利懷孕，不過她相對幸運，因為嘗試第一次就迎來了順利懷孕的喜訊，不用辛苦多挨針。值得一提的是，韓多感過去曾透露自己希望在50歲以前挑戰生下3個孩子，甚至笑稱如果身體允許，「50歲前生三胎」也不是沒有可能。如今她已在46歲順利迎來第一個孩子，先完成「三胎計畫」的第一步，不過目前韓多感也才剛生下寶寶，也許在照顧新生兒的心力交瘁下，她可能會改變生育計畫也說不定。