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▲Coupang酷澎讓中秋更省力，推薦七里香烤肉用具綜合組，將10人份餐具、生火用具一箱準備好。（圖／品牌提供）

▲OPPO A7 Pro Max 更滿版視野、更優異的防水表現結合強大續航力，Coupang酷澎即日起開放預購。（圖／品牌提供）

中秋連假採買再加碼！Coupang酷澎「中秋團圓祭」優惠延長，9月30日前WOW會員購買指定商品天天享7折、最高回饋100元。無論是連假出遊必備的零食飲品、烤肉調味醬料，或展現個人風格的戶外露營用品，都能搭配「火箭速配」最快隔日到貨，出遊、訪友說走就走。放大娛樂續航力，OPPO A7 Pro Max即日起同步開放預購，現在下單，10月就能迎接新機。從餅乾泡麵、汽水茶飲，到戶外餐具、露營設備及烤肉用品，Coupang酷澎持續擴充多元選品，讓顧客一站備齊中秋連假所需，還可指定最長7天內的到貨日期，方便配合不同出遊及聚會行程。即日起至9月30日WOW會員購買指定商品享7折、最高回饋100元，貨到付款、超商取貨不適用，活動適用商品以App顯示為主。中秋烤肉少不了實用好工具，Coupang酷澎備有多款不同尺寸及使用情境的烤肉爐，像是七里香烤肉用具綜合組一箱備齊紙盤、紙杯、竹筷、竹籤等餐具，以及瓦斯罐、火種、木炭、烤肉刷等實用用品，快速搞定繁雜用品；多人聚會則可選擇HouseKeeper妙管家高腳BBQ不鏽鋼烤肉爐，及腰高度減少久站彎腰的疲勞，使用後也方便收納清洗；想輕鬆料理海鮮、蔬菜，HIKARI日光生活燒烤盤獲SGS檢驗核可，讓聚餐料理更多元、使用更安心。嚴選烤肉食材，再搭配適量調味料，創造豐富味蕾體驗。小磨坊金黃蒜油免沾手即可為料理增添濃郁蒜香，以進口芥花油低溫爆香蒜球，無論搭配牛排或海鮮都適宜。烤肉醬也有多元選擇，包括偏甜口味的李錦記蜜汁烤肉醬、添加日本國產柚子果汁的DAISHO大逸昌柚香燒肉醬，以及嗜辣饕客不容錯過的清淨園大象韓式醃烤肉醬，在Coupang酷澎都能一次購入，輕鬆變換不同燒烤風味。清爽飲品也能便利送到家，Coupang酷澎推薦黑松茶花無糖綠茶，獲健康食品認證，輕鬆飲用還能調節血脂；喜歡氣泡口感，可選擇PEPSI百事可樂無糖生可樂；LOTTE樂天Milkis草莓優格風味碳酸飲則結合草莓、優格風味與氣泡感，冰鎮後更加清爽。透過「火箭速配」最快隔日到貨，聚會前臨時補貨也能快速準備。除了中秋吃喝玩樂一次備齊，想趁連假預約新機也有好選擇。OPPO A7 Pro Max即日起至9月30日於官方授權通路Coupang酷澎開放預購，登錄My OPPO可享原廠1年延長保固、1年螢幕意外保障、2年電池保固，以及價值3,000元的原廠配件購物金，還有機會抽中OPPO Watch S（市價6,490元）。Coupang酷澎再推出獨家預購優惠，再推出獨家舊換新加碼10%。趁著中秋連假預購OPPO A7 Pro Max，10月即可入手1.67mm極窄邊框帶來的滿版視野、IP69K滿級防水，以及萬級電量10,000mAh 超大電池，支援80W SUPERVOOC TM 超級閃充與反向充電，讓OPPO操作體驗持續升級，長時間使用也有充足續航力。Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，以及信用卡、會員專屬現折優惠等多項福利。無論是連假出遊準備、日常臨時補貨、家庭定期囤貨，或公司行號大量採買需求，都能搭配最快隔日到貨的便利配送服務，讓日常採買更省時、省力。