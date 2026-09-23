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⭐️中華籃協完整聲明⭐️

誠摯感謝圖齊教練為台灣籃壇的貢獻

中華男籃隊外籍教練圖齊，在結束今年名古屋亞運會賽程後，也將卸下國家隊教練的職務，這兩年多來圖齊教練為中華男籃隊打出亮眼的成績，本會萬分感謝，在此祝福圖齊教練未來一切順利，感謝他對台灣籃壇的貢獻。

圖齊教練自2024年接掌中華男籃隊兵符以來，長期投入各階段國家隊組訓，國際賽場上帶給我們許多令人熱血沸騰的精彩戰役，帶給球迷滿滿的經典回憶，與球員、教練團、後勤人員及協會工作團隊均相處融洽，為國家隊組訓備戰打下良好基礎。

天下無不散的筵席，中華民國籃球協會在此向圖齊教練致上最高的敬意與謝意，感謝您毫無保留的付出，讓世界再次看見台灣籃球的韌性與實力。

衷心祝福圖齊教練在未來的執教生涯與籃球旅程中一切順利！

2026年名古屋亞運男籃賽事已經落幕，中華男籃在8強戰輸給地主日本、無緣4強後，中華民國籃球協會今（23）日發表官方聲明，正式宣布義大利籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）在完成本屆亞運賽事任務後，將正式卸下中華男籃國家隊總教練職務。籃協對圖齊教練這2年多來為台灣籃壇的無私奉獻表達萬分感謝，並致上最高敬意。至於圖齊的下一站會在哪？會留在台灣嗎？很有可能近期就有答案。圖齊教練自2024年接掌中華男籃兵符以來，長期投注大量心力於各階段國家隊的組訓與培訓工作。在他的帶領下，中華男籃注入了歐陸風格的戰術體系與防守強韌度，更在多項國際賽場上打出無數令人熱血沸騰的精彩戰役。曾率領中華男籃在亞洲盃資格賽與正賽兩度擊敗菲律賓、率隊奪下亞洲盃第5名佳績，更在世界盃資格賽兩度擊敗強敵韓國，繳出可靠的實績。籃協在聲明中指出，圖齊教練在任期間，與球員、教練團、後勤支援團隊以及協會工作人員均相處融洽。他毫無保留的付出與專業態度，不僅讓世界再次看見台灣籃球的韌性與實力，更為未來國家隊的組訓備戰打下了極為堅實的良好基礎。隨著名古屋亞運賽程告一段落，圖齊教練的中華隊執教之旅也正式畫下句點。籃協感性表示：「天下無不散的筵席」，非常感謝圖齊教練這段時間以來為台灣籃球所做的一切努力，並代表全體台灣籃壇向他致上最深沉的謝意。中華籃協最後也獻上最誠摯的祝福，祝願圖齊教練在未來的執教生涯與籃球旅程中一切順利，繼續在國際籃壇發光發熱。