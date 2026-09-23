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推薦中國旅遊 大讚上海特斯拉工廠

談機器人與AI

中國國家主席習近平即將訪問美國，美國總統川普（Donald Trump）將於24日在白宮舉行國宴款待，包括馬斯克（Elon Musk）、黃仁勳、貝佐斯等美國科技與商界重量級人物也預計齊聚白宮。而中國官媒央視今（23）日播出馬斯克的多段專訪片段，馬斯克全方位大讚中國，從旅遊體驗到特斯拉的上海超級工廠，更稱習近平是偉大領導人，帶領中國取得巨大成就。根據央視播出的採訪內容，馬斯克說他覺得習近平是位偉大的領導人，稱中國在習近平的帶領之下，每一年都取得巨大進步，馬斯克強調這是他的「親身體驗」，包括新的大樓、新的基礎建設，走在街上也能感受到中國普通民眾的生活水準提高，稱讚習近平「能力卓越、成就斐然」。馬斯克建議大家有時間應該親自去中國旅遊，時間有限的話至少要去上海和北京，並說自己曾經搭高鐵從北京到西安，「體驗非常棒」，沿途風光壯麗，還有兵馬俑這樣的世界奇蹟，「中國值得一看的東西太多了」，提醒大家記得不要一直看手機。馬斯克也稱讚中國擁有極強的「製造業底蘊」，並提到特斯拉的上海超級工廠，之所以成功就是拜特斯拉中國團隊所賜，「他們的工作質量和效率都非常出色」，還大讚特斯拉上海超級工廠就是「一塊瑰寶」，去過的人「都能感受到其魅力」。除了大誇中國，馬斯克也提到自己對智能機器人的願景，認為未來每個人都能擁有專屬機器人，這些機器人可以承擔各種工作，包括照料年邁的父母，看護孩童，擔任孩子的一對一私教等等，馬斯克預測「十年內至少有10億台人形機器人；未來15年內或許能達到100億台；20年內可能達到1000億台」。談到AI時，馬斯克則強調AI時代通識教育的重要，認為人們廣泛學習兼顧人文藝術、科學及工程，鞏固通識基礎，因為AI時代最重要的就是問對問題以及下達正確的指令，而你掌握的基礎知識越廣，越能夠釐清脈絡、組織問題。