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▲鼎泰豐「袖珍磁鐵扭蛋」在全台門市低調推出，每抽一次150元。（圖／翻攝鼎泰豐IG，dintaifung_official）

藏壽司也有扭蛋 聯名三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」

▲大耳狗喜拿與朋友們換上睡衣，化身藏壽司限定立體吊飾，6款角色造型結合鮭魚、玉子燒等壽司元素。（圖／藏壽司提供）

鼎泰豐無預警開賣扭蛋！「袖珍磁鐵扭蛋」在全台門市低調推出，且不一定要用餐就可以玩，每抽一次150元。磁鐵扭蛋包含有小籠包、紅油抄手、包寶蓋被被（吉祥物躺在炒飯）、快樂購物趣（復刻門市紅白提袋）4款，在Threads等社群平台掀起瘋狂洗版，做工超擬真，細節讓粉絲直呼「萌度破表」。鼎泰豐此系列扭蛋為實體門市限定，最大亮點是不需要與其他餐飲品牌那樣要綁定用餐，只要民眾路過即可進店玩，每抽一次150元。目前官方未設每人購買上限，機台完售也會陸續補貨。⏹︎經典小籠包： 蒸籠刻有LOGO，小籠包皺褶紋理逼真。⏹︎人氣紅油抄手：白瓷碗盛裝紅油醬汁，蔥花細節粒粒分明。⏹︎包寶蓋被被：招牌吉祥物躺在金黃炒飯上，蓋著排骨當小被被，童趣滿分。⏹︎快樂購物趣：完美復刻門市紅白提袋，附有包寶與蝦寶吊飾。另外，藏壽司則是宣布自9月24日起，攜手三麗鷗人氣角色「大耳狗喜拿」，推出「大耳狗喜拿的睡衣派對」限定企劃，大耳狗喜拿、牛奶、摩卡、卡布奇諾、咖啡與戚風全員換上睡衣登場，一口氣帶來16款限定扭蛋，還有造型收納毛毯、提袋兩波加價購、澎澎吊飾與閃卡滿額贈，以及4款聯名餐點。活動一路持續至10月23日，全台另有5間門市換上限定佈置。「大耳狗喜拿的睡衣派對」扭蛋共有16款，包括6款立體吊飾、6款徽章及4款紙膠帶，角色造型還特別結合藏壽司餐點元素。像是大耳狗喜拿戴上鮭魚造型睡帽、手捧玉子燒；牛奶直接抱著玉子燒枕頭入睡；卡布奇諾則戴著蝦子頭巾，坐在章魚腳造型壽司上等。