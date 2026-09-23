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▲政大永慶房價指數顯示七都房價呈平盤整理，但銀行房貸額度控管與排撥拉長，首購族申貸難度仍高。（圖／永慶房產集團提供）

房貸緊縮效應顯現！永慶房產集團今（23）日發表最新趨勢指出，首購房貸利率中位數已衝破 2.6%，部分銀行審核排撥時間甚至拉長至 1 到 3 個月。加上今年使照量衝上 14.2 萬戶創近 30 年新高，預售屋解約件數較管制前暴增逾 1.4 倍。永慶預估 2026 全年買賣移轉棟數落在 25.6 至 26.7 萬棟之間。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，匯整合作銀行數據發現，自 2024 年信用管制實施以來，房貸利率實質已升逾 2 碼。首購房貸利率中位數從 2.06% 衝上 2026 年第三季的 2.60%，第二戶貸款利率更升至 2.90%。受限於銀行額度控管，公股與民營銀行的審核排撥時間大多需等待 1 至 3 個月，部分銀行甚至要排至 2027 年，一般首購與換屋族的申貸難度依然偏高。內政部統計顯示，2026 年 1 至 7 月全台住宅使照核發量達 8.3 萬戶，推估全年使照量將突破 14.2 萬戶大關，有機會挑戰 1997 年以來近 30 年新高，顯示市場正面臨龐大的完工交屋資金壓力。相對地，1 至 7 月建照與新屋開工量分別年減 28% 與 36%，反映建商推案轉趨保守。此外，受到資金緊縮影響，2026 年上半年全台預售屋解約件數達 2,189 件、金額高達 347.2 億元，較管制前大幅增長逾 1.4 倍。展望第四季，葉凌棋指出，今年 1 至 8 月成屋市場交易量較去年同期成長 6.6%，展現一定剛需韌性。在國內經濟基本面穩健、科技業出口動能強勁的支撐下，預估第四季成屋市場將保持「量小增價平」的走勢。雖然房市政策微調有助買氣回穩，但銀行資金緊縮限制了大幅回升空間，預估 2026 全年建物買賣移轉棟數將落在 25.6 萬至 26.7 萬棟之間，年增率約在 -2% 至 2% 之間。