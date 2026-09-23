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台中市議會本屆最後一次總質詢，市議員陳淑華火力全開，重砲質疑市長盧秀燕執政八年是「包裝、賣地、延宕、撒幣」四大第一。陳淑華列舉捷運藍線預算暴增、水湳重大建設延宕及房價攀升等問題，指責市府政策重宣傳輕執行，呼籲市府正面回應市民檢驗。陳淑華質疑，盧市府八年來以個人形象包裝為核心，文宣資源遍布市內外；任內標售土地累計達 1065 億元，間接推高房價所得比與房貸負擔率，創下歷史新高。在文教與治安議題上，先前發生棒球教練侵害學童案，市府歷經多年未妥善處理，市長至今仍稱無疏失且未向受害家庭道歉，難掩卸責態度。陳淑華指出，水湳會展中心追加 34 億預算且屢次延宕，流行影音中心完工後閒置多年，台灣塔規劃更是不了了之；文山焚化廠整建案預算則由 10 億一路暴增至 93 億，基層垃圾處理問題未解，卻將責任歸咎於市民。陳淑華說，捷運藍線機電標預算暴增256億元，市府明知需追加預算卻拖延未提修正計畫，反而指責中央不給補助；對比高雄捷運黃線積極面對問題並已開工，顯示台中市府執行力極待提升。此外，耗資近 24 億元的台中購物節效益多集中於百貨財團，對庶民經濟缺乏實質效益。陳淑華強調，台中市需要具備執行力的團隊來帶動城市轉型，主張市府應進行政黨輪替，由民進黨立委何欣純接棒，帶領台中重塑城市競爭力。對此，台中市政府表示，各項重大建設均嚴格把關預算並依規推動，期盼政治討論回歸市政實質成效。