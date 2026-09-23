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台北市長蔣萬安日前開出「免費營養午餐」第一槍，但沒想到9月開學以來，卻爆發成淵高中國中部食物中毒事件，另外北市大附中國中部也有身體不適，接著到中山女高學生腹膜炎，如今北市議員簡舒培爆料，金華國中師生9/4食用「小卷」後，也發生腹瀉、嘔吐情況。不過教育局則駁斥，此為烏龍爆料，學校沒有集體食物中毒，譴責造謠、抹殺教育一線努力，引起社會不必要恐慌。教育局表示，金華國中是在9月11日接獲一名學生反應9月4日曾有腹瀉，校方立即調查確認當天同個班級內另有兩位學生身體不適、但症狀不同，其他班級師生也無相關反應，基本排除食品中毒的可能；即使未達「疑似食品中毒通報流程」標準，校方仍立即進行校安通報，並追蹤學生後續復原狀況正常，議員所謂「多人出現腹瀉嘔吐症狀」並非事實。金華國中表示，議員未經求證便發文進行不實指控，不只無端製造家長孩子恐慌、更影響校譽，學校感到非常錯愕與遺憾；本校對本案包含採樣處理、通報等均依相關程序處理，不存在「特殊情況」、「被動處理」或「暫不處理」一說。金華國中強調，事實是校方在本案並未接收到家長具名反應或陳情，也從未接受教育局任何長官、承辦人員要求「被動處理」學生食安事件。金華國中說明，學校家長會、午餐供應委員會及試吃人員每日均兢兢業業測量食品溫度、酸鹼度、試吃，並即時提供回饋意見，調整餐點口味，守護學生飲食健康及學校食安專業形象，不該因議員與網路有心人士散播的不實謠言，抹煞所有基層同仁辛勞付出；本校會努力安撫校內相關人員情緒，繼續努力提供安全、美味食品。