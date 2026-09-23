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巴黎奧運銅牌名將李孟遠今（23）日在名古屋亞運男子定向飛靶決賽中，以29分射下銅牌。這不僅是李孟遠個人生涯首面亞運獎牌，更創下台灣代表團在亞運男子定向飛靶項目上的「隊史首面獎牌」紀錄，同時幫助台灣代表團本屆累積獎牌數來到1金、3銀、8銅。曾於2024年巴黎奧運為台灣奪下歷史首面射擊奧運銅牌的李孟遠，去年曾因誤用含禁藥成分之眼藥水自請停權，在經歷5個月禁賽後重返賽場。本屆第四度站上亞運舞台，李孟遠狀態依然頂尖。在今日上午舉行的個人資格賽中，李孟遠表現極為優異，前兩輪僅掉4個泥盤，最後一輪更只失手1靶，總計125靶命中120靶。雖然在加射後輸給同分的中國選手呂健林、以資格賽第2名挺進8強決賽，但仍展現神準身手。決賽戰況拉鋸，李孟遠在比賽過程中雖一度遭裁判出示黃牌干擾心情，失手一靶，但他迅速回穩，前24發射完後高達23發命中，強勢挺進最終3人奪牌大決戰，提前保底一面銅牌。進入最終對決，李孟遠以29分收下銅牌，金牌戰則由卡達名將阿爾阿斯巴（Rashid Saleh Al-Athba）以34分、1分之差險勝中國選手呂健林的33分摘金。在團體賽部分，成績由3名隊員的資格賽分數加總，李孟遠繳出120靶，隊友張峯齊與王漢樽分別射出113靶（第22名）及112靶（第26名），台灣總計以345靶排名第5，僅以極微小的1靶之差遺憾落後銅牌印度隊與第4名哈薩克隊，無緣再添一面團體獎牌。