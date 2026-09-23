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▲過去10年中秋節前一交易日進場，主要指數平均表現。（圖／資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司、證交所資料，自最晚指數資料日期2015／10／19至2026／8／31）

中秋連假將至，台股本週再創新高，指數位處高檔，加上長假期間國際市場仍持續交易，能不能抱股過節引關注。對此，法人認為，連假前資金調節、獲利了結，難免短線震盪升溫，不過，若將投資時間拉長，歷史經驗顯示，中秋後行情未必偏弱。統計過去10年，若於中秋假期前一交易日進場並持有一段時間，台股平均仍維持正報酬，其中科技相關指數表現更佳，搭配第4季至隔年初科技產業傳統旺季，基本面有望形成支撐。野村投信指出，若觀察過去10年，自中秋節前一交易日進場後，加權指數持有60個交易日平均報酬率為5.1%，持有120個交易日則提高至8.8%；電子指數同期分別為6.4%及11.5%。若聚焦臺灣創新科技50指數，持有60個交易日平均報酬率達8.1%，120個交易日更達15.0%，均優於同期大盤及電子指數。雖過往績效不代表未來表現，但歷史經驗顯示與其猜測連假後短線漲跌，拉長投資期間、掌握產業成長趨勢，更有機會反映企業獲利成長。野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君指出，全球大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設，新一代AI運算平台Vera Rubin進入量產階段，可望帶動伺服器、先進製程與封裝、高速傳輸、PCB、電源及散熱等供應鏈需求升溫，台灣廠商在全球AI硬體供應鏈具關鍵地位，後續訂單與營收動能仍是觀察重點。林怡君表示，第4季至隔年初原為科技產業新品上市及客戶備貨旺季，今年再疊加AI伺服器世代交替與規格升級，產業成長動能仍具延續條件。不過，科技股歷經一波漲勢後，市場將更重視訂單能見度、獲利成長與評價合理性，具技術門檻與研發實力的企業可望較具支撐。