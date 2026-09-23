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為落實原民照顧「走出原鄉」，立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今(23)於和平區環山部落發表五大原住民族政策，承諾未來將由市府全額負擔15至64歲原民的微型保險，並推動行動長照車與青年創業據點。江啟臣指出，原住民族為台灣最早落地生根的民族，對土地貢獻深遠。目前台中市原民人口逾4.3萬人，但僅約一成居住於傳統原鄉和平區，多數散居於豐原、潭子、北屯、太平等行政區。他強調，原民政策絕不能侷限於原鄉，市府照顧資源必須「走出原鄉」、全面覆蓋。江啟臣正式拋出「五大原民政策」，宣示未來若執政將落實；強化原民就業競爭力，開創多元職涯。由市府全額負擔15至64歲原住民微型保險，建立堅實基礎安全網。結合醫療檢測資源深入部落，完善偏鄉長者照護網絡。鼓勵市區設置原民據點，提供展演與青年創業交流空間。透過科技方式保存並傳承原民語言與祭儀，融入青年生活。市議員古秀英表示，過去4年在江啟臣鼎力相助下，已完成近30條部落道路建設；未來將攜手推動梨山衛生所重建與醫療設備擴充，並落實大梨山地區「山和谷」（梨山、和平、谷關）產業經濟藍圖，以大型活動帶動在地觀光與農業發展。同時配合擴大「愛心卡」功能，讓點數可購買民生物資，升級原鄉生活品質。市議員吳振嘉則承諾，未來將爭取敬老卡計程車補助提高，並開放點數於農會購物，同時爭取加碼重陽敬老禮金，建立更完善的在地社福網絡。江啟臣強調，未來的市政建設將跨越城鄉差距、落實資源公平分配，不僅要為原住民下一代創造更寬廣的發展空間，更要與族人攜手打拚，讓台中成為幸福宜居的希望城市。