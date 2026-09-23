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▲張凌赫高馬尾造型太帥，被封天選古裝男主。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫（左）和盧昱曉合作《刺棠》，從選角開始就備受關注。（圖／翻攝自微博）

張凌赫因古裝劇《逐玉》爆紅，接檔戲《這一秒過火》也有不錯成績，接下來他將和盧昱曉合作古裝新戲《刺棠》，飾演一名落難皇子，上演假死復仇的戲碼，最新拍攝畫面曝光，張凌赫穿著一身灰紫色古裝，綁著高馬尾，兩邊鬢角飄逸在臉頰旁，讓人夢回《逐玉》的武安侯，立刻衝上微博熱搜。《刺棠》最新拍攝畫面曝光，張凌赫穿著飄逸的灰紫色長袍，雖沒有拍到正面，但他側臉下顎線清晰，綁著經典高馬尾，帥度直逼《逐玉》中武安侯的造型，還有人說他穿上古裝就是迷人，根本是天選古裝男主角。《刺棠》在開拍之前對於女主角的人選爭議不斷，最後還是由張凌赫師妹盧昱曉出演，劇中她為了調查張凌赫的死，不惜嫁給太子，雖然盧昱曉也是美女，但不少人認為她太過稚氣，撐不起皇后的霸氣，倒是在成為皇后之前，穿著素雅的白衣，凸顯出少女的青澀，空靈動人。