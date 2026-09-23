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家電維修費愈來愈高要注意

▲家電使用時間拉長後，若故障頻率增加、零件接連出問題，維修成本也可能愈墊愈高，是否繼續修就要重新評估。（圖／官方提供）

冷氣愈吹愈不冷、電費增加 可能已是汰換訊號

▲冷氣降溫速度變慢、愈吹愈不冷，甚至電費跟著增加，都是家電效能下降的警訊，可開始評估是否汰換。（圖／官方提供）

家中冷氣、冰箱、洗衣機用了好幾年，故障該花錢修還是換新？不少人第一個念頭都是能修就繼續用，但隨著使用時間拉長，若故障次數愈來愈頻繁、維修費逐漸增加，甚至開始出現效能變差、耗電量上升等情況，繼續修下去未必真的比較省，家電達人486先生提醒，可從「故障頻率、維修成本、使用效能」3大訊號，判斷家電是否已經到了該考慮汰換的時候。486先生表示，第一個要觀察的是「故障頻率」。如果家電原本幾年才壞一次，近期卻三天兩頭出問題，甚至不同零件接連故障，就應重新評估整台設備的狀況，而不是每次壞掉都直接送修。第二個訊號則是「維修費愈來愈高」，尤其已經使用多年的家電，如果單次維修金額不低，修好後又無法確定還能穩定使用多久，就應把後續可能產生的維修成本，與直接換新機的費用一起比較，避免反覆花錢修理，最後累積支出反而更高。除了頻繁故障和維修費增加，「效能變差」也是一大警訊，486先生舉例，像是冷氣降溫速度明顯變慢、洗衣機脫水效果變差，甚至發現耗電量增加、電費支出變高，都代表家電的使用效率可能已不如以往，可以開始評估是否換新。至於家電到底用幾年就一定要換？486先生指出，並沒有固定年限，要視家電種類、使用頻率及實際狀況而定。不過，若已經出現故障頻繁、維修成本持續增加，或效能明顯下降、電費增加等狀況，就可重新計算繼續使用的成本，別因為過去已經花了不少維修費，就抱著都修這麼多次了，捨不得換的心態繼續撐。