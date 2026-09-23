我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨中常會今（23）日移師桃園，拉抬桃園參選人黃世杰氣勢，不過，黨主席賴清德在致詞時，卻花多篇幅誇讚爭取連任的國民黨籍桃園市長張善政，不過，他也認為張善政不適合桃園。對此，黃世杰會後受訪時表示，賴清德整體所說的內容非常有智慧、看事情也蠻深，但客觀事實上，市政確實停止前進；他強調，若沒有心做市長，不管能力再好、學歷再高，其實沒有用。民進黨下午在桃園召開中常會，他在致詞時表示，上次選舉時，雖然替黨內參選人鄭運鵬助選好幾次，「但我知道鄭運鵬不可能贏，張善政各方面條件非常優秀」，並盛讚張是好人才，「我們是難兄難弟」；不過，賴清德也說，張善政施政滿意度低，原因在於大才小用、水土不服。對此，黃世杰會後受訪時認為，賴清德整體所說的內容非常有智慧、看事情也蠻深，也有客觀數據做佐證，客觀的狀況就是桃園市民對市政不滿意，「這很客觀，也沒什麼好辯解的，市政確實停止前進」。黃世杰提到，桃園有許多結構性問題，張善政很少做創新突破，而主席與張市政互動比較多，可能比較知道張實際上是怎樣的人，「大家也不覺得張是壞人，也沒有妖魔化，但張對市政的用心程度有限」。黃世杰說，主席的分析方式比較客氣，畢竟有交情，說張善政水土不服、大材小用，都不算傷害張市長，但對桃園市民來講，又是另外一回事，「若我只是一個桃園市民，我在意的是城市的進步跟生活品質，我要的是市政前進，那你是不是大材小用，是不是水土不服，跟我什麼關係？」因此最好的選擇，就是換一個沒有這些問題的市長。黃世杰提到，市長要接收民意後，去當市政發動機、帶領城市，「若你沒有心做，不管你能力再好、學歷再高，其實沒有用，所以我想民主選舉可愛的地方就在這裡」。對於賴清德稱張善政是擅長國政的人，黃世杰笑稱，總統講這話，應該還蠻真心的，如當年張善政確實給予地方資源、幫忙，但中央政府職權跟地方政府職權內容、性質差很多，因此張不見得是最適合這個角色的。