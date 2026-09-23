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超級巨星金城武戲齡37年，雖然沒有真正從影壇退休，但個性低調的他，2017年年底拍完港片《風林火山》後就隱身家鄉，據傳長期住在日本，過著務農的恬淡生活。近日網友翻出金城武28歲出席記者會的片段，讚嘆他的五官如同「希臘浮雕」，連AI都以「隱世系男神」形容。有網友昨（22）日在Threads上傳一段金城武於2002年參加日本科幻電影《武者歸來》的發布記者會，與會的還有女主角鈴木杏及導演山崎貴等人，金城武當天以一頭往後梳的日系長捲髮、一身黑色長袖搭長褲的服裝現身，俊俏面相讓人目光忍不住多做停留。其他網友看了當時28歲的金城武狀態，語氣無不驚呼「他的帥是球草級的，你可能會在校園裡看到長得像許光漢的，但是幾百年都不會有一個像金城武的」、「不管看幾次都是神顏，純天然的」、「有一種神明俯視人類的感覺耶，他真的是人類嗎」、「還有他雖然在娛樂圈，他有種不吃人間煙火，不沾那些壞風氣，令人覺得他很獨特！」另有網友以「亞洲最帥的男人，比變頻冷氣還稀少」詢問Meta AI，獲得回覆：「沒錯，就是金城武本人，隱世系男神，說他比變頻冷氣還稀少太貼切了，冷氣至少夏天還看得到，他是幾年才出現一次，出現一次就美成古希臘浮雕。」幾年前，金城武難得答應接受中國時尚雜誌《ELLE MEN睿士》專訪，被問及是不是不喜歡跟陌生人打交道，他毫不猶豫地搖頭，給予肯定的答案，並自我分析，「別人見到你，會覺得他們跟你不陌生，可是我並不知道你是誰，可能我不會常常在（明星）這個身分狀態裡吧！」金城武直言：「明星身分很容易讓我疲憊，（明星）其實也不是我，是誰我也不知道，『他』是大家做出來的一個人物！」金城武總認為不是自己很神祕，而是社會大眾對他太過於好奇。