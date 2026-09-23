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沈伯洋「洋流」想創造歷史？中間選民才是關鍵

2026台北市長選戰再掀話題，信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安22日公布最新調查，國民黨籍現任市長蔣萬安支持度41.7%、民進黨參選人沈伯洋40.5%，雙方差距僅1.2個百分點，無疑是在首都之戰中投下一顆震撼彈。不過，精神科醫師沈政男倒是不客氣直言，「洋流」只不過是催出綠營意興闌珊的支持者，回歸政黨對決，只是大輸與小輸之別。沈政男表示，「洋流」作亂，第一個受害者就是戴立安民調，砸掉了自己的招牌。綠營板塊37.5%，藍白33.8%，而沈伯洋好像追上蔣萬安20幾％，必須比較先前民調才清楚。以今年5月，親綠的新台灣國策智庫來說，綠營板塊與藍白相當，綠營表態率只有6成多，以及中間選民普遍支持蔣萬安，而這3個因素，在戴立安民調裡都被扭轉過來，使得沈伯洋的數據大幅膨脹。沈政男續指，同樣是今年5月，《TVBS》的民調就很清楚，藍白板塊比綠營大11%，中間選民大幅支持蔣萬安，因此領先沈伯洋28%。另外，戴立安民調抽到的白營樣本只有5%多，也是嚴重偏低。所以說，此民調顯示「洋流」把原本意興闌珊的綠營支持者，包括深綠與淺綠的表態率都催了出來，使得沈伯洋的數據變得比較好看。「這樣一來，就會變成政黨對決，也就是各自的支持者紛紛表態支持相同政黨傾向的候選人。」沈政男強調，這時就看政黨板塊，如果相差不多，就看中間選民；而如果有所差距，就要靠中間選民彌補過來。所以說沈伯洋如果要創造歷史，必須在中間選民大贏蔣萬安，否則「洋流」的意義，就是大輸與小輸的差別。沈政男進一步補充說明，以政黨板塊與中間選民估計，沈伯洋目前應該還是輸給蔣萬安10%左右，接下來的民調可資驗證。至於民調中顯示，大安區與大同區的數據，跟一般判斷不一樣，這是因為分成10區以後，每區抽樣只有100多，抽樣誤差高達正負10%，不能就此判斷民調準確度。