2026年愛知名古屋亞運棒球項目預賽今（23）日持續進行，中華隊靠上戰15：0扣倒泰國隊，取得本屆亞運首勝，今（23）日台灣時間晚間17點30分，持續在豊橋市民棒球場，與香港進行預賽最後一戰，只要贏下就能與韓國隊攜手晉級超級循環輪，稍早兩隊先發打線也正式出爐，中華隊由陳晨威持續擔任首棒核彈頭，劉基鴻則續扛第四棒。

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中華隊先發打線：

第1棒：陳晨威（左外野手，背號66）   
第2棒：陳孝允（中外野手，背號75）   
第3棒：黃韋盛（一壘手，背號21）   
第4棒：劉基鴻（三壘手，背號46）   
第5棒：陳敏賜（指定打擊，背號1）   
第6棒：李亦崴（二壘手，背號5）   
第7棒：朱迦恩（右外野手，背號98）   
第8棒：張翔（捕手，背號42）   
第9棒：陽柏翔（游擊手，背號23）   
先發投手：郭子銓（背號12）   

香港隊先發打線：

第1棒：翁浚暐（左外野手，背號59）   
第2棒：莫竣林（中外野手，背號6）   
第3棒：鄭鎧霆（游擊手，背號18）   
第4棒：吳有朋（三壘手，背號63）   
第5棒：馬瀚文（指定打擊，背號9）   
第6棒：馮安生（一壘手，背號34）   
第7棒：陳思宇（捕手，背號17）   
第8棒：林澧謙（二壘手，背號2）   
第9棒：陳卓翹（右外野手，背號1）   
先發投手：郭靖（背號48）

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。