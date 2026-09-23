2026年愛知名古屋亞運棒球項目預賽今（23）日持續進行，中華隊靠上戰15：0扣倒泰國隊，取得本屆亞運首勝，今（23）日台灣時間晚間17點30分，持續在豊橋市民棒球場，與香港進行預賽最後一戰，只要贏下就能與韓國隊攜手晉級超級循環輪，稍早兩隊先發打線也正式出爐，中華隊由陳晨威持續擔任首棒核彈頭，劉基鴻則續扛第四棒。
中華隊先發打線：
第1棒：陳晨威（左外野手，背號66）
第2棒：陳孝允（中外野手，背號75）
第3棒：黃韋盛（一壘手，背號21）
第4棒：劉基鴻（三壘手，背號46）
第5棒：陳敏賜（指定打擊，背號1）
第6棒：李亦崴（二壘手，背號5）
第7棒：朱迦恩（右外野手，背號98）
第8棒：張翔（捕手，背號42）
第9棒：陽柏翔（游擊手，背號23）
先發投手：郭子銓（背號12）
香港隊先發打線：
第1棒：翁浚暐（左外野手，背號59）
第2棒：莫竣林（中外野手，背號6）
第3棒：鄭鎧霆（游擊手，背號18）
第4棒：吳有朋（三壘手，背號63）
第5棒：馬瀚文（指定打擊，背號9）
第6棒：馮安生（一壘手，背號34）
第7棒：陳思宇（捕手，背號17）
第8棒：林澧謙（二壘手，背號2）
第9棒：陳卓翹（右外野手，背號1）
先發投手：郭靖（背號48）
我是廣告 請繼續往下閱讀
第1棒：陳晨威（左外野手，背號66）
第2棒：陳孝允（中外野手，背號75）
第3棒：黃韋盛（一壘手，背號21）
第4棒：劉基鴻（三壘手，背號46）
第5棒：陳敏賜（指定打擊，背號1）
第6棒：李亦崴（二壘手，背號5）
第7棒：朱迦恩（右外野手，背號98）
第8棒：張翔（捕手，背號42）
第9棒：陽柏翔（游擊手，背號23）
先發投手：郭子銓（背號12）
香港隊先發打線：
第1棒：翁浚暐（左外野手，背號59）
第2棒：莫竣林（中外野手，背號6）
第3棒：鄭鎧霆（游擊手，背號18）
第4棒：吳有朋（三壘手，背號63）
第5棒：馬瀚文（指定打擊，背號9）
第6棒：馮安生（一壘手，背號34）
第7棒：陳思宇（捕手，背號17）
第8棒：林澧謙（二壘手，背號2）
第9棒：陳卓翹（右外野手，背號1）
先發投手：郭靖（背號48）
更多「名古屋亞運」相關新聞。