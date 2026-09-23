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2026年愛知名古屋亞運棒球項目預賽今（23）日持續進行，中華隊靠上戰15：0扣倒泰國隊，取得本屆亞運首勝，今（23）日台灣時間晚間17點30分，持續在豊橋市民棒球場，與香港進行預賽最後一戰，只要贏下就能與韓國隊攜手晉級超級循環輪，稍早兩隊先發打線也正式出爐，中華隊由陳晨威持續擔任首棒核彈頭，劉基鴻則續扛第四棒。中華隊先發打線：第1棒：陳晨威（左外野手，背號66）第2棒：陳孝允（中外野手，背號75）第3棒：黃韋盛（一壘手，背號21）第4棒：劉基鴻（三壘手，背號46）第5棒：陳敏賜（指定打擊，背號1）第6棒：李亦崴（二壘手，背號5）第7棒：朱迦恩（右外野手，背號98）第8棒：張翔（捕手，背號42）第9棒：陽柏翔（游擊手，背號23）先發投手：郭子銓（背號12）香港隊先發打線：第1棒：翁浚暐（左外野手，背號59）第2棒：莫竣林（中外野手，背號6）第3棒：鄭鎧霆（游擊手，背號18）第4棒：吳有朋（三壘手，背號63）第5棒：馬瀚文（指定打擊，背號9）第6棒：馮安生（一壘手，背號34）第7棒：陳思宇（捕手，背號17）第8棒：林澧謙（二壘手，背號2）第9棒：陳卓翹（右外野手，背號1）先發投手：郭靖（背號48）